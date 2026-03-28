Der Berater von Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim hat bestätigt, dass er sich mit Vertretern des FC Barcelona getroffen hat, um über einen möglichen Transfer seines Klienten im kommenden Sommer zu sprechen.
"Es gab Kontakt": Berater bestätigt Interesse des FC Barcelona an Bundesliga-Stürmer
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Asllani als kostengünstigere Alternative
"Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab Kontakt mit den Katalanen", sagte Ayman Dahmani bei Erem News. Der Berater merkte allerdings auch an, dass Asllani Hoffenheim nur verlassen dürfe, wenn seine Ausstiegsklausel gezogen werde. Die liegt nach Angaben der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo zwischen 25 und 29 Millionen Euro.
Damit wäre der Kosovare, der in Berlin geboren wurde, eine kostengünstige Alternative für Barca auf dem Stürmer-Markt. Die Katalanen waren zuvor angeblich auch an Karl Etta Eyong von Levante interessiert, doch dessen Formschwäche sorgte nun dem Bericht zufolge dafür, dass die Blaugrana nur noch Asllani auf dem Zettel haben.
Julian Alvarez von Atletico Madrid ist grundsätzlich ebenfalls seit einiger Zeit ein Kandidat bei Barca, doch für den argentinischen Weltmeister müsste der Klub ein Vielfaches des Asllani-Preises auf den Verhandlungstisch legen.
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Barca sucht einen Lewandowski-Nachfolger
Beim FC Barcelona steht in naher Zukunft die Ablösung von Robert Lewandowski in der Sturmmitte an. Aktuell sieht es danach aus, als sollte der Pole auch noch in der kommenden Saison mit dann 38 Jahren im Barca-Kader stehen, doch die Karriere des Top-Stars in der Angriffsmitte neigt sich langsam dem Ende entgegen.
Bislang hat Lewandowski seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Team von Trainer Hansi Flick allerdings noch nicht verlängert. In 37 Pflichtspielen in allen Wettbewerben kommt Lewandowski in dieser Saison auf 16 Tore und drei Vorlagen für Barca.
Die Zahlen von Fisnik Asllani in der Saison 25/26:
- Spiele: 28
- Einsatzminuten: 1973
- Tore: 9
- Assists: 8