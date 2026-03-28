"Es gab Kontakt": Berater bestätigt Interesse des FC Barcelona an Bundesliga-Stürmer

"Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab Kontakt mit den Katalanen", sagte Ayman Dahmani bei Erem News. Der Berater merkte allerdings auch an, dass Asllani Hoffenheim nur verlassen dürfe, wenn seine Ausstiegsklausel gezogen werde. Die liegt nach Angaben der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo zwischen 25 und 29 Millionen Euro.

Damit wäre der Kosovare, der in Berlin geboren wurde, eine kostengünstige Alternative für Barca auf dem Stürmer-Markt. Die Katalanen waren zuvor angeblich auch an Karl Etta Eyong von Levante interessiert, doch dessen Formschwäche sorgte nun dem Bericht zufolge dafür, dass die Blaugrana nur noch Asllani auf dem Zettel haben.

Julian Alvarez von Atletico Madrid ist grundsätzlich ebenfalls seit einiger Zeit ein Kandidat bei Barca, doch für den argentinischen Weltmeister müsste der Klub ein Vielfaches des Asllani-Preises auf den Verhandlungstisch legen.