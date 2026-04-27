"Es gab eine Gelegenheit": Xavi wollte Neymar zum FC Barcelona zurückholen und enthüllt internes Zerwürfnis

Im Gespräch mit der brasilianischen Fußballlegende Romario kam dieses Kapitel erneut zur Sprache. Xavi blickte einerseits zufrieden auf seine Arbeit zurück, machte aber auch deutlich, dass die Rolle an der Seitenlinie deutlich anspruchsvoller gewesen sei als seine Zeit als Spieler bei den Katalanen.

"Ich bin sehr stolz. Der Verein befand sich im schlimmsten Moment seiner Geschichte. Wir haben es geschafft, die Mannschaft wettbewerbsfähig zu machen und zwei Titel zu gewinnen. Wir haben ein Erbe an jungen Spielern hinterlassen, die nun das Rückgrat dieser Mannschaft bilden", sagte er.