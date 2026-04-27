In den vergangenen Monaten hat Xavi Hernandez begonnen, offen über seine rund zweijährige Zeit als Cheftrainer des FC Barcelona zu sprechen. Nach seinem Amtsantritt im November 2021 stabilisierte der 46-Jährige die Mannschaft spürbar, doch sein Abschied im Sommer 2024 sorgte für viel Gesprächsstoff - nicht zuletzt durch seine eigenen Aussagen.
"Es gab eine Gelegenheit": Xavi wollte Neymar zum FC Barcelona zurückholen und enthüllt internes Zerwürfnis
Im Gespräch mit der brasilianischen Fußballlegende Romario kam dieses Kapitel erneut zur Sprache. Xavi blickte einerseits zufrieden auf seine Arbeit zurück, machte aber auch deutlich, dass die Rolle an der Seitenlinie deutlich anspruchsvoller gewesen sei als seine Zeit als Spieler bei den Katalanen.
"Ich bin sehr stolz. Der Verein befand sich im schlimmsten Moment seiner Geschichte. Wir haben es geschafft, die Mannschaft wettbewerbsfähig zu machen und zwei Titel zu gewinnen. Wir haben ein Erbe an jungen Spielern hinterlassen, die nun das Rückgrat dieser Mannschaft bilden", sagte er.
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Xavi: "Persönliches Problem mit einer Person im Verein"
Der Spanier weiter: "Das Trainieren war viel schwieriger als das Spielen. Ich hatte das Gefühl, dass ich weitermachen würde, also einigten wir uns mit Laporta, aber es gab ein persönliches Problem mit einer Person im Verein, die uns nicht weitermachen ließ."
Der 46-Jährige führte aus: "Wir haben ein gutes Fundament gelegt, von dem nun Flick mit seiner guten Arbeit profitiert. Als ich anfing, habe ich viel von Laporta verlangt. Nach dem Gewinn der Meisterschaft ließen meine Forderungen nach - das darf mir nicht noch einmal passieren."
Xavi wollte Neymar und Messi zurückholen
Bereits früher hatte Xavi erklärt, dass er sich für eine Rückkehr von Lionel Messi im Sommer 2023 eingesetzt habe, als dieser noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stand. Nun verriet er zusätzlich, dass er auch Neymar und Pedro gerne wieder im Trikot der Katalanen gesehen hätte.
"Mir ist es gelungen, Dani Alves zurückzuholen. Ich habe versucht, auch Neymar, Pedro und Messi zurückzuholen. Pedro und Neymar konnten aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht zurückgeholt werden und Messi, weil Laporta das nicht wollte", sagte er. "Bei Neymar gab es eine Gelegenheit, aber auch das ist nicht zustande gekommen wegen unserer äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage. Das Financial Fair Play schränkte uns stark ein, ebenso wie die Gehälter."
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Xavis Punkteschnitt bei Barca: 2,07
Bis zum Saisonende 2023/24 stand Xavi an Barcas Seitenlinie. Er betreute insgesamt 143 Pflichtspiele, sein Punkteschnitt liegt bei 2,07. Zuvor war er über zwei Jahre lang Trainer bei Al-Sadd in Katar, wo er 2019 auch seine Karriere als Spieler beendet hatte. Aktuell ist Xavi ohne Job im Profifußball.
Xavi: Seine Bilanz als Trainer des FC Barcelona
Pflichtspiele Siege Unentschieden Niederlagen Punkteschnitt 143 91 23 29 2,07