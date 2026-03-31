Es gab bereits in Vorbild in den eigenen Reihen! Yan Diomande soll wohl per speziellem Vorgehen bei RB Leipzig gehalten werden

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet RB Leipzig intensiv an einer Vertragsanpassung. Zwar ist der ivorische Nationalspieler noch langfristig bis 2030 gebunden und besitzt keine Ausstiegsklausel, doch sein Gehalt entspricht angesichts seiner Entwicklung nicht mehr seiner sportlichen Bedeutung. Wie Sky berichtet, wurde die Spielerseite bereits über eine geplante Gehaltserhöhung informiert. Eine Verlängerung würde zugleich garantieren, dass Diomande zumindest in diesem Sommer nicht wechselt.

Das Vorgehen erinnert stark an ein bewährtes Leipziger Modell. Bereits bei Benjamin Sesko gelang es dem Klub, den Angreifer trotz großem Interesse anderer Vereine durch eine Vertragsanpassung zu halten. Sesko blieb letztlich zwei Jahre, bevor er den nächsten Karriereschritt machte - ein Szenario, das nun auch bei Diomande angestrebt wird.

Sportlich und wirtschaftlich befindet sich Leipzig dabei in einer komfortablen, aber auch herausfordernden Lage. Einerseits forciert der Ivorer aktuell keinen Wechsel, andererseits ist er keineswegs unverkäuflich. Bei Angeboten jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke würden die Verantwortlichen laut Sky zumindest ins Grübeln kommen, insbesondere, falls Einnahmen aus der Champions League ausbleiben.