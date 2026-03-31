Yan Diomande hat sich in kürzester Zeit zu einem der gefragtesten Offensivspieler Europas entwickelt. Der 19-Jährige von RB Leipzig steht laut einem Bericht von Sky bereits bei mehreren Topklubs auf dem Zettel - darunter der FC Bayern, Manchester United, der FC Liverpool sowie Vereine aus Spanien. Dennoch verfolgen die Sachsen einen klaren Plan: Diomande soll über den Sommer 2026 hinaus gehalten werden.
Es gab bereits in Vorbild in den eigenen Reihen! Yan Diomande soll wohl per speziellem Vorgehen bei RB Leipzig gehalten werden
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet RB Leipzig intensiv an einer Vertragsanpassung. Zwar ist der ivorische Nationalspieler noch langfristig bis 2030 gebunden und besitzt keine Ausstiegsklausel, doch sein Gehalt entspricht angesichts seiner Entwicklung nicht mehr seiner sportlichen Bedeutung. Wie Sky berichtet, wurde die Spielerseite bereits über eine geplante Gehaltserhöhung informiert. Eine Verlängerung würde zugleich garantieren, dass Diomande zumindest in diesem Sommer nicht wechselt.
Das Vorgehen erinnert stark an ein bewährtes Leipziger Modell. Bereits bei Benjamin Sesko gelang es dem Klub, den Angreifer trotz großem Interesse anderer Vereine durch eine Vertragsanpassung zu halten. Sesko blieb letztlich zwei Jahre, bevor er den nächsten Karriereschritt machte - ein Szenario, das nun auch bei Diomande angestrebt wird.
Sportlich und wirtschaftlich befindet sich Leipzig dabei in einer komfortablen, aber auch herausfordernden Lage. Einerseits forciert der Ivorer aktuell keinen Wechsel, andererseits ist er keineswegs unverkäuflich. Bei Angeboten jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke würden die Verantwortlichen laut Sky zumindest ins Grübeln kommen, insbesondere, falls Einnahmen aus der Champions League ausbleiben.
Wie bei Sesko: RB kämpft um Diomande-Verbleib
Um einen vorzeitigen Verkauf zu vermeiden, planen die Leipziger zudem, Transfererlöse über andere Spieler zu generieren. Intern wird angestrebt, insgesamt mehr als 100 Millionen Euro einzunehmen. Kandidaten dafür sind unter anderem Castello Lukeba sowie mehrere Leihspieler ohne langfristige Perspektive. Auch ein möglicher Abgang weiterer Leistungsträger steht im Raum, sollte die sportliche Qualifikation für die Königsklasse verpasst werden.
Trotz aller Bemühungen scheint ein langfristiger Verbleib Diomandes unrealistisch. Laut Sky gilt ein Abschied spätestens 2027 als wahrscheinlich. Bis dahin will Leipzig jedoch das Maximum aus seinem Shootingstar herausholen - sportlich wie finanziell. Eine Gehaltserhöhung könnte dabei der entscheidende Hebel sein, um Zeit zu gewinnen und den nächsten großen Transfer-Coup vorzubereiten.
Yan Diomande: Statistiken bei RB Leipzig
• Pflichtspiele: 29
• Tore: 11
• Vorlagen: 8