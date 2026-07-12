Der VfL Wolfsburg macht dem VfB Stuttgart die Bemühungen um Stürmer Dzenan Pejcinovic offenbar ziemlich schwer.
Es fehlen wohl noch einige Millionen! Angebot des VfB Stuttgart für Sturmkandidat offenbar abgelehnt
VfL Wolfsburg sind 18 Millionen Euro für Dzenan Pejcinovic wohl zu wenig
Ende vergangener Woche sollen die Schwaben übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein erstes schriftliches Angebot beim Absteiger in die 2. Bundesliga hinterlegt haben. Der Bild zufolge bietet der VfB inklusive Bonuszahlungen eine Ablöse in Höhe von bis zu 18 Millionen Euro.
Wolfsburg sei das allerdings nicht genug, heißt es. Die Wölfe lehnten die Offerte ab und fordern offenbar etwa 25 Millionen Euro für einen Verkauf des 21-Jährigen. Eine Summe, die der VfB wiederum laut Bild nicht zahlen will.
Ob sich in dem Pejcinovic-Poker in den kommenden Wochen noch etwas bewegt, bleibt damit vorerst offen. Der Angreifer selbst würde dem Vernehmen nach jedenfalls sehr gerne nach Stuttgart wechseln. Nach dem Abstieg mit Wolfsburg würde Pejcinovic so nicht nur weiter Bundesliga spielen, sondern wäre mit dem VfB auch in der Champions League vertreten. Zudem reizt ihn wohl die Perspektive, unter Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zu arbeiten, der junge Profis nachgewiesenermaßen hervorragend weiterentwickeln kann. Ein weiteres Argument pro VfB ist für Pejcinovic auch, dass er im Schwabenland wieder näher an seiner Heimat München wäre.
- Getty Images
Weitere namhafte Vereine offenbar an Pejcinovic dran
Neben Stuttgart hat Pejcinovic wohl einige weitere namhafte Optionen für seine Zukunft. Auch Benfica Lissabon, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg sollen um den deutschen U21-Nationalspieler buhlen. Laut Bild hat Pejcinovic alle bisherigen Offerten allerdings abgelehnt, weil der VfB eben sein favorisiertes Ziel sei.
Die Stuttgarter Verantwortlichen bleiben derweil offenbar entspannt, da sie auch keinen zwingenden Handlungsbedarf im Angriff haben. Schließlich verfügt man mit Deniz Undav und Ermedin Demirovic über zwei erstklassige Neuner, die jeweils eine starke Saison hinter sich haben. Bei Demirovic soll der VfB aber zumindest gesprächsbereit sein, falls ein attraktives Angebot für den bosnischen Nationalspieler eintrudelt. Spätestens dann könnte auch wieder neue Bewegung in den Pejcinovic-Poker kommen.
Der gebürtige Münchener war vergangenen Sommer nach einer Leihe zu Fortuna Düsseldorf nach Wolfsburg zurückgekehrt und war in der bitteren abgelaufenen Saison, die mit dem Abstieg in der Relegation gegen Paderborn endete, einer der wenigen Lichtblicke beim VfL. In wettbewerbsübergreifend 34 Einsätzen waren Pejcinovic zwölf Tore gelungen.
Die bisher teuersten Spielerverkäufe des VfL Wolfsburg
Platz
Spieler
Wechsel zu
Jahr
Ablöse
1
Kevin De Bruyne
Manchester City
2015
76 Millionen Euro
2
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
2023
40 Millionen Euro
3
Edin Dzeko
Manchester City
2011
37 Millionen Euro
4
Julian Draxler
Paris Saint-Germain
2017
36 Millionen Euro
5
Andre Schürrle
Borussia Dortmund
2016
30 Millionen Euro
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
2023
30 Millionen Euro
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