Es fehlen wohl noch einige Millionen! Angebot des VfB Stuttgart für Sturmkandidat offenbar abgelehnt

Ende vergangener Woche sollen die Schwaben übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein erstes schriftliches Angebot beim Absteiger in die 2. Bundesliga hinterlegt haben. Der Bild zufolge bietet der VfB inklusive Bonuszahlungen eine Ablöse in Höhe von bis zu 18 Millionen Euro.

Wolfsburg sei das allerdings nicht genug, heißt es. Die Wölfe lehnten die Offerte ab und fordern offenbar etwa 25 Millionen Euro für einen Verkauf des 21-Jährigen. Eine Summe, die der VfB wiederum laut Bild nicht zahlen will.

Ob sich in dem Pejcinovic-Poker in den kommenden Wochen noch etwas bewegt, bleibt damit vorerst offen. Der Angreifer selbst würde dem Vernehmen nach jedenfalls sehr gerne nach Stuttgart wechseln. Nach dem Abstieg mit Wolfsburg würde Pejcinovic so nicht nur weiter Bundesliga spielen, sondern wäre mit dem VfB auch in der Champions League vertreten. Zudem reizt ihn wohl die Perspektive, unter Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zu arbeiten, der junge Profis nachgewiesenermaßen hervorragend weiterentwickeln kann. Ein weiteres Argument pro VfB ist für Pejcinovic auch, dass er im Schwabenland wieder näher an seiner Heimat München wäre.