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Sebastian HoeneßGetty Images
Oliver Maywurm

Es fehlen wohl noch einige Millionen! Angebot des VfB Stuttgart für Sturmkandidat offenbar abgelehnt

Bundesliga
Transfers
Deutschland 2 Bundesliga
D. Pejcinovic
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg

Dzenan Pejcinovic würde wohl sehr gerne zum VfB Stuttgart wechseln. Doch der VfL Wolfsburg beharrt bisher auf seinen Forderungen.

Der VfL Wolfsburg macht dem VfB Stuttgart die Bemühungen um Stürmer Dzenan Pejcinovic offenbar ziemlich schwer.

  • VfL Wolfsburg sind 18 Millionen Euro für Dzenan Pejcinovic wohl zu wenig

    Ende vergangener Woche sollen die Schwaben übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein erstes schriftliches Angebot beim Absteiger in die 2. Bundesliga hinterlegt haben. Der Bild zufolge bietet der VfB inklusive Bonuszahlungen eine Ablöse in Höhe von bis zu 18 Millionen Euro.

    Wolfsburg sei das allerdings nicht genug, heißt es. Die Wölfe lehnten die Offerte ab und fordern offenbar etwa 25 Millionen Euro für einen Verkauf des 21-Jährigen. Eine Summe, die der VfB wiederum laut Bild nicht zahlen will.

    Ob sich in dem Pejcinovic-Poker in den kommenden Wochen noch etwas bewegt, bleibt damit vorerst offen. Der Angreifer selbst würde dem Vernehmen nach jedenfalls sehr gerne nach Stuttgart wechseln. Nach dem Abstieg mit Wolfsburg würde Pejcinovic so nicht nur weiter Bundesliga spielen, sondern wäre mit dem VfB auch in der Champions League vertreten. Zudem reizt ihn wohl die Perspektive, unter Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zu arbeiten, der junge Profis nachgewiesenermaßen hervorragend weiterentwickeln kann. Ein weiteres Argument pro VfB ist für Pejcinovic auch, dass er im Schwabenland wieder näher an seiner Heimat München wäre.

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  • Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images

    Weitere namhafte Vereine offenbar an Pejcinovic dran

    Neben Stuttgart hat Pejcinovic wohl einige weitere namhafte Optionen für seine Zukunft. Auch Benfica Lissabon, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg sollen um den deutschen U21-Nationalspieler buhlen. Laut Bild hat Pejcinovic alle bisherigen Offerten allerdings abgelehnt, weil der VfB eben sein favorisiertes Ziel sei.

    Die Stuttgarter Verantwortlichen bleiben derweil offenbar entspannt, da sie auch keinen zwingenden Handlungsbedarf im Angriff haben. Schließlich verfügt man mit Deniz Undav und Ermedin Demirovic über zwei erstklassige Neuner, die jeweils eine starke Saison hinter sich haben. Bei Demirovic soll der VfB aber zumindest gesprächsbereit sein, falls ein attraktives Angebot für den bosnischen Nationalspieler eintrudelt. Spätestens dann könnte auch wieder neue Bewegung in den Pejcinovic-Poker kommen.

    Der gebürtige Münchener war vergangenen Sommer nach einer Leihe zu Fortuna Düsseldorf nach Wolfsburg zurückgekehrt und war in der bitteren abgelaufenen Saison, die mit dem Abstieg in der Relegation gegen Paderborn endete, einer der wenigen Lichtblicke beim VfL. In wettbewerbsübergreifend 34 Einsätzen waren Pejcinovic zwölf Tore gelungen.

  • Die bisher teuersten Spielerverkäufe des VfL Wolfsburg


    Platz

    Spieler

    Wechsel zu

    Jahr

    Ablöse

    1

    Kevin De Bruyne

    Manchester City

    2015

    76 Millionen Euro

    2

    Micky van de Ven

    Tottenham Hotspur

    2023

    40 Millionen Euro

    3

    Edin Dzeko

    Manchester City

    2011

    37 Millionen Euro

    4

    Julian Draxler

    Paris Saint-Germain

    2017

    36 Millionen Euro

    5

    Andre Schürrle

    Borussia Dortmund

    2016

    30 Millionen Euro


    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    2023

    30 Millionen Euro


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