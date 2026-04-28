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Es drohte sogar das Karriereende! Schwerer Schlag für Brasilien: Star von Real Madrid verpasst wegen einer Operation die WM
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Eder Militao: Operation beendet WM-Traum
Wie die brasilianische Sportzeitung Globo berichtet, erhielt Eder Militao von Spezialisten in Finnland die niederschmetternde Diagonose. Die Untersuchung habe eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel ergeben, bei der ein hohes Risiko für einen vollständigen Sehnenriss besteht. Da ihm dann sogar das Karriereende drohte, habe der brasilianische Nationalspieler der Empfehlung für eine Operation zugestimmt. Diese wurde am Dienstag durchgeführt.
Der Eingriff zwingt den 28-Jährigen zu einer langen Pause; er kann frühestens im Oktober auf den Platz zurückkehren. Somit fehlt er nicht nur Real im Saisonendspurt und zu Beginn der kommenden Saison, sondern verpasst auch die WM 2026 mit Brasilien. Militao, der bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar für die Selecao spielte, muss nun bis 2030 warten, um eine weitere Chance auf weltweiten Ruhm zu erhalten.
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Die Verletzungsmisere bei Real Madrid verschärft sich
Der Ausfall von Militao trifft Real Madrids Trainer Álvaro Arbeloa hart, denn in der entscheidenden Saisonphase wächst die Verletztenliste weiter. Die Königlichen müssen den Rest der Saison ohne Stürmer Rodrygo bestreiten, der auch Brasiliens Reise nach Nordamerika im Sommer verpassen wird, sowie ohne den kreativen Mittelfeldspieler Arda Güler. Seit Mitte März fehlt auch Stammtorhüter Thibaut Courtois. Weil der Titelkampf in La Liga immer schwieriger wird, macht der Ausfall des Verteidigers Militao die Madrider Abwehr sehr anfällig.
Real Madrid hat eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der der Club bestätigt, dass Militãos Operation erfolgreich verlaufen ist. Darin heißt es: „Unser Spieler Eder Militão wurde heute erfolgreich wegen eines Risses der proximalen Sehne des Bizeps femoris im linken Bein operiert. Die Operation führte Dr. Lasse Lempainen unter der Aufsicht des medizinischen Stabs von Real Madrid durch. Militão beginnt in den kommenden Tagen mit der Rehabilitation.“
Ein Albtraum für Militao
Für den Spieler bedeutet dieser jüngste Rückschlag, dass sich der quälende Kreislauf körperlicher Probleme fortsetzt. Seit dem Ende der letzten Weltmeisterschaft hat Militao neun verschiedene Verletzungen erlitten und sich drei Operationen unterzogen. Diese wiederkehrenden Probleme beeinträchtigen seine Karriere stark; in den letzten Jahren pausierte er mehr als 600 Tage.
Die aktuelle Verletzung zog er sich beim Sieg von Real Madrid gegen Alavés im Bernabéu zu. Zunächst wechselte ihn das Trainerteam zur Halbzeit vorsorglich aus, doch die Diagnose verschlechterte sich rasch. Der Verteidiger gab die Hoffnung nicht auf und unterzog sich am Montag in Madrid einer zweiten MRT-Untersuchung, bevor er nach Finnland flog, doch das Urteil des Spezialisten war endgültig. Er muss sich nun auf einen strapaziösen Rehabilitationsprozess konzentrieren, der ihn für die nächsten fünf Monate vom Spielfeld fernhalten wird.
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Brasilien muss seine WM-Pläne überdenken
Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti muss wenige Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft seine Abwehr umbauen. Militao galt als sicherer Stammspieler der Seleção und lieferte das nötige Tempo sowie die nötige Physis, um im Turnier weit zu kommen. Sein Ausfall reißt eine große Lücke im Abwehrzentrum, die wegen seiner Erfahrung auf höchstem Niveau schwer zu schließen ist.