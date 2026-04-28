Wie die brasilianische Sportzeitung Globo berichtet, erhielt Eder Militao von Spezialisten in Finnland die niederschmetternde Diagonose. Die Untersuchung habe eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel ergeben, bei der ein hohes Risiko für einen vollständigen Sehnenriss besteht. Da ihm dann sogar das Karriereende drohte, habe der brasilianische Nationalspieler der Empfehlung für eine Operation zugestimmt. Diese wurde am Dienstag durchgeführt.

Der Eingriff zwingt den 28-Jährigen zu einer langen Pause; er kann frühestens im Oktober auf den Platz zurückkehren. Somit fehlt er nicht nur Real im Saisonendspurt und zu Beginn der kommenden Saison, sondern verpasst auch die WM 2026 mit Brasilien. Militao, der bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar für die Selecao spielte, muss nun bis 2030 warten, um eine weitere Chance auf weltweiten Ruhm zu erhalten.