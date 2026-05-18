Es droht sogar eine Pause von sechs Monaten! WM-Hoffnung aus der Bundesliga hat sich offenbar schwer verletzt

Tabakovic spielte eine herausragende Saison. Obwohl die Fohlen zwischenzeitlich gegen den Abstieg kämpften, erzielte er in 35 Pflichtspielen 15 Treffer und bereitete drei weitere vor. In der WM-Qualifikation steuerte Tabakovic vier Tore bei, eines davon auch beim Triumph über Italien im Finale der Playoffs zum wichtigen 1:1-Ausgleich.

Außerdem würde eine derart lange Ausfallzeit auch Tabakovics Pläne durchkreuzen. An Gladbach war der Torjäger nämlich nur ausgeliehen, sein Stammklub ist die TSG Hoffenheim. Im Kraichgau besitzt er noch einen Vertrag bis 2027.

Ob er eine Zukunft beim Europa-League-Teilnehmer hat, ist offen. "Es war eine sehr gute Entscheidung mit der einjährigen Leihe. Wir hatten im Juli ein gutes Gespräch. Haris wollte mehr Spielzeit, und er hat es überragend gemacht in Mönchengladbach", sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker nach der Klatsche gegen Gladbach und ergänzte: "Er wird jetzt zurückkommen. Nach der WM wird man dann sehen. Wir haben in der nächsten Saison mehr Spiele. Und Haris ist ein Spieler, der Qualitäten mitbringt, die wir vielleicht nicht so im Kader haben. Auf der anderen Seite ist er im Sommer aber auch im letzten Vertragsjahr. Daher müssen wir alles abwägen."

Aufgrund seiner starken Leistungen hat Tabakovic dem Vernehmen nach auch Offerten von anderen Bundesligisten vorliegen. Allen voran der VfL Wolfsburg, sollte der sich in der Relegation gegen den SC Paderborn durchsetzen und die Klasse halten, wurde zuletzt als Interessent gehandelt.