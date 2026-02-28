Es droht sogar das vorzeitige Saison-Aus! BVB-Star erleidet gegen den FC Bayern offenbar Horror-Verletzung

"Es ist bitter. Er hat noch weitergemacht und die zweite Aktion hat ihm den Rest gegeben - leider", sagte ein äußerst besorgter Niko Kovac nach dem Abpfiff. Can konnte das Dortmunder Westfalenstadion nur auf Krücken verlassen, in seinen Bewegungen wirkte er sehr eingeschränkt.

BVB-Coach Kovac äußerte den Verdacht auf einen Kreuzbandriss, der den Kapitän der Schwarzgelben lange außer Gefecht setzen könnte Nach ersten Tests der Teamärzte sehe es "ein bisschen danach aus", sagte Kovac vorsichtig. Can habe "auch was gehört".