Der Defensivspieler war in der 38. Minute bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer mit dem Knie weggeknickt, spielte nach minutenlanger Behandlung noch weiter - ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch von Ramy Bensebaini ersetzt werden musste.
Es droht sogar das vorzeitige Saison-Aus! BVB-Star erleidet gegen den FC Bayern offenbar Horror-Verletzung
"Es ist bitter. Er hat noch weitergemacht und die zweite Aktion hat ihm den Rest gegeben - leider", sagte ein äußerst besorgter Niko Kovac nach dem Abpfiff. Can konnte das Dortmunder Westfalenstadion nur auf Krücken verlassen, in seinen Bewegungen wirkte er sehr eingeschränkt.
BVB-Coach Kovac äußerte den Verdacht auf einen Kreuzbandriss, der den Kapitän der Schwarzgelben lange außer Gefecht setzen könnte Nach ersten Tests der Teamärzte sehe es "ein bisschen danach aus", sagte Kovac vorsichtig. Can habe "auch was gehört".
Can mit Verdacht auf Kreuzbandriss: "Richtig harter Schlag für uns"
Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, wäre dies "ein richtig harter Schlag für uns", so der Dortmund-Trainer weiter. Vor allem für Can persönlich, dessen Vertrag beim BVB im Sommer ausläuft.
Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, könnte das Gipfeltreffen am Samstag im schlimmsten Fall bereits Cans letzter Auftritt in Schwarz-Gelb gewesen sein. Klarheit soll eine MRT-Untersuchung am Sonntag bringen.