Es droht schon wieder Wetter-Chaos! Kracher zwischen England und Mexiko im WM-Achtelfinale muss wohl verschoben werden
Zuletzt war es bereits beim Sechzehntelfinale in der mexikanischen Hauptstadt zwischen Mexiko und Ecuador wegen eines Gewitters zu einer Verzögerung gekommen. Das Spiel wurde letztlich eine Stunde später angepfiffen.
Die Vorrundenbegegnung zwischen Frankreich und dem Irak (3:0) in Philadelphia war wegen eines Gewitters nach der Halbzeitpause zunächst nicht wieder angepfiffen worden, die Unterbrechung dauerte insgesamt knapp über zwei Stunden.
- Getty Images Sport
"Bereit für alles Herausforderungen": Rashford sieht mögliches Chaos gelassen
Die Three Lions zeigten sich am Freitag grundsätzlich gelassen und wenig besorgt, dass die neue Anstoßzeit Einfluss auf ihre Leistung nehmen könnte. "Das ist natürlich nicht optimal", gestand Angreifer Marcus Rashford zwar, doch machte zugleich klar: "Aber es spielt auch keine Rolle."
Die Mannschaft von Thomas Tuchel werde laut Rashford trotzdem auf alles vorbereitet sein. "Das ist die große Stärke unseres Teams", machte er weiter klar. "Alle, einschließlich der Spieler und des Trainerstabs, sind bereit für alle Herausforderungen, die auf uns warten."
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