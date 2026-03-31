Es droht nun ein drastischer Schritt! Zwist zwischen Romelu Lukaku und Neapel spitzt sich zu

Wie der Serie-A-Klub mitteilte, sei Lukaku der Aufforderung, am Dienstag ins Training zurückzukehren, "nicht nachgekommen." Der Verein prüfe nun "die Einleitung entsprechender Disziplinarmaßnahmen", und wolle entscheiden, "ob der Spieler weiterhin für eine unbestimmte Zeit mit der Mannschaft trainieren wird."

Vorausgegangen war dem Zwist die Entscheidung Lukakus, eine Entzündung in der Hüftbeugemuskulatur in Belgien behandeln zu lassen. "Ich habe mich für eine Reha in Belgien entschieden, um bereit zu sein, wenn ich gebraucht werde", hatte er zuletzt gesagt. Bereits am Freitag war dem 32-Jährigen von seinem Klub ein Ultimatum gestellt worden, bis Dienstag nach Neapel zurückzukehren, ansonsten drohe ihm eine Suspendierung.