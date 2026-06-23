"New York New Jersey Stadium": So sperrig heißt das MetLife Stadium in East Rutherford während der WM, um sowohl seine tatsächliche Heimat (New Jersey) als auch die etwa acht Kilometer entfernte Weltstadt (New York) im Namen unterzubringen und keinesfalls einen Nicht-FIFA-Sponsor (MetLife). Mit einer Kapazität von 80.663 Plätzen und steilen Rängen ist die Arena imposant, gleichzeitig wirkt sie aber nicht nur wegen der gänzlich grauen Farbgebung etwas seelenlos - und hat zudem einen großen Makel: Es fehlt ein Dach!
Es droht ein Fiasko! Die FIFA und die drei Ausrichter sind beim WM-Finale wissentlich ein großes Risiko eingegangen
Die ersten beiden hier ausgetragenen Spiele zwischen Brasilien und Marokko (1:1) sowie Frankreich und Senegal (3:1) fanden unter besten Witterungsbedingungen statt. Aber bereits bei der dritten Partie zwischen Norwegen und Senegal (3:2) am Montagabend Ortszeit machte sich das fehlende Dach erstmals bemerkbar.
Schon vor Anpfiff wurden die Fans auf den Rängen eingeregnet. Zwischenzeitlich hörte der Niederschlag auf, ehe er in der Schlussphase wieder ordentlich einsetzte. Kurz nach Abpfiff versendeten die lokalen Behörden sogar eine "Nachricht zur öffentlichen Sicherheit" an alle Handys im Umfeld. Darin hieß es, man solle sich wegen "severe weather" Unterschlupf suchen. Im Pressebereich folgte die Durchsage: "Don't go out! Everybody stay inside the building!"
Anders als die Partie zwischen Frankreich und dem Irak im eineinhalb Autostunden südlich gelegenen Philadelphia, die lange unterbrochen werden musste, konnte das Spiel zwar immerhin regulär durchgeführt werden. Dennoch wirft vor allem das fehlende Dach im "New York New Jersey Stadium" mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf große Fragen auf: Hier sollen noch fünf Spiele stattfinden - darunter am 19. Juli das WM-Finale.
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WM-Finale: Welche Stadion-Alternativen hätte es gegeben?
Mit der Wahl des Finalstadions sind die FIFA und die drei Ausrichterländer wissentlich das Risiko eingegangen, dass ihre allergrößte Show im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt. Dass die Partie im schlimmsten Fall unterbrochen oder verschoben werden muss, dass die Fans völlig durchnässt (oder aber beim Anstoß um 15 Uhr Ortszeit in der prallen Sonne gegrillt) werden. Und zwar auf Plätzen, die tausende Euro kosten und auf der offiziellen Resale-Plattform der FIFA mittlerweile für hunderttausende Euro gehandelt werden. Extreme Hitze sind genau wie heftige Gewitter zu dieser Jahreszeit in der Region jedenfalls nicht ungewöhnlich.
Dabei hätte es sogar etliche gute Alternativen gegeben. Etwa die größte Spielstätte des Turniers: Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt hat laut offiziellen Angaben 161 Plätze mehr als die Arena in East Rutherford. Naheliegend wäre es auch gewesen, eines der vier überdachbaren Stadien in Los Angeles, Houston, Dallas oder Atlanta zu wählen. Alle verfügen über eine für ein WM-Finale vertretbare Kapazität von rund 70.000 Plätzen.
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Deutschland spielt am Donnerstag in East Rutherford gegen Ecuador
Unabhängig von der Wahl des Finalstadions ist auch der Umstand an sich verwunderlich, dass die Arena in East Rutherford kein Dach hat. Die Heimstätte der NFL-Klubs New York Giants und New York Jets wurde schließlich erst 2010 eröffnet und ist insgesamt topmodern. Im Zuge der Planungen wurde eine Überdachung debattiert, aus Kostengründen aber letztlich nicht umgesetzt. Auch so kostete der Stadionbau stattliche 1,6 Milliarden Dollar.
Das Finale der letzten WM in den USA 1994 wurde übrigens ebenfalls in einem dachlosen Stadion ausgetragen: dem legendären Rose Bowl Stadium in Pasadena nahe Los Angeles', das diesmal nicht als Spielstätte dient. Es gibt hier ja einen überdachten Neubau, der sich als Finalstadion 2026 bestens angeboten hätte.
Die nächste Partie in East Rutherford steigt am Donnerstag - und ist Deutschlands Duell mit Ecuador. Anstoß ist um 16 Uhr Ortszeit, laut aktueller Prognose bei Sonnenschein. Deutschlands mögliches Achtelfinale gegen Frankreich würde im ebenfalls nicht überdachten Stadion von Philadelphia stattfinden.
Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften
Austragungsjahr Weltmeister 2022 Argentinien 2018 Frankreich 2014 Deutschland 2010 Spanien 2006 Italien 2002 Brasilien 1998 Frankreich 1994 Brasilien 1990 Deutschland 1986 Argentinien