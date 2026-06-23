Es droht ein Fiasko! Die FIFA und die drei Ausrichter sind beim WM-Finale wissentlich ein großes Risiko eingegangen

Die ersten beiden hier ausgetragenen Spiele zwischen Brasilien und Marokko (1:1) sowie Frankreich und Senegal (3:1) fanden unter besten Witterungsbedingungen statt. Aber bereits bei der dritten Partie zwischen Norwegen und Senegal (3:2) am Montagabend Ortszeit machte sich das fehlende Dach erstmals bemerkbar.

Schon vor Anpfiff wurden die Fans auf den Rängen eingeregnet. Zwischenzeitlich hörte der Niederschlag auf, ehe er in der Schlussphase wieder ordentlich einsetzte. Kurz nach Abpfiff versendeten die lokalen Behörden sogar eine "Nachricht zur öffentlichen Sicherheit" an alle Handys im Umfeld. Darin hieß es, man solle sich wegen "severe weather" Unterschlupf suchen. Im Pressebereich folgte die Durchsage: "Don't go out! Everybody stay inside the building!"

Anders als die Partie zwischen Frankreich und dem Irak im eineinhalb Autostunden südlich gelegenen Philadelphia, die lange unterbrochen werden musste, konnte das Spiel zwar immerhin regulär durchgeführt werden. Dennoch wirft vor allem das fehlende Dach im "New York New Jersey Stadium" mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf große Fragen auf: Hier sollen noch fünf Spiele stattfinden - darunter am 19. Juli das WM-Finale.