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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

Es droht das WM-Aus! Gianluca Prestiannis Beleidigung gegen Vinicius Junior hat drastische Folgen

Weltmeisterschaft
Champions League
G. Prestianni
Argentinien
Benfica

Die Beleidigung gegen Vini Jr. während des hitzigen CL-Spiels im vergangenen Herbst wirkt für Gianluca Prestianni bis in den Sommer nach.

Dem argentinischen Offensivspieler Gianluca Prestianni droht nach einer Ausweitung seiner Sperre durch den Fußball-Weltverband FIFA das WM-Aus.

  • Wie die FIFA am Mittwoch bestätigte, gilt die von der UEFA verhängte Sechs-Spiele-Sperre nun weltweit für alle Wettbewerbe. Die Entscheidung erfolgte auf Antrag der UEFA.

    Der 20-jährige Prestianni steht Titelverteidiger Argentinien damit in den ersten beiden WM-Gruppenspielen gegen Algerien (17. Juni) und Österreich (22. Juni) nicht zur Verfügung. Ob der Flügelstürmer von Benfica Lissabon vor diesem Hintergrund von Nationaltrainer Lionel Scaloni für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert wird, ist unklar.

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  • Prestianni en Vinicius JuniorImago

    Gianluca Prestianni beleidigte Vinicius Junior in der Champions League

    Prestianni war von der UEFA "wegen diskriminierenden Verhaltens" im Rahmen des Playoff-Duells in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid sanktioniert worden. Er hatte sich gegenüber Vinicius Junior homophob geäußert, sich allerdings währenddessen das Trikot vor den Mund gezogen

    Ein Spiel Sperre hat Prestianni bereits verbüßt, drei Partien waren für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt worden.

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