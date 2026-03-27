Es drohen komplizierte Verhandlungen: BVB und Bayer Leverkusen offenbar scharf auf torgefährlichen Verteidiger aus Brasilien

Das Problem: Vaco da Gama besitzt ein sogenanntes Matching Right für Cuiabano, wodurch die Brasilianer bei Angeboten anderer Klubs die Möglichkeit haben, nachzuziehen. Cuiabanos Leihe streckt sich noch bis zum Ende des Jahres, zudem sicherten sich die Brasilianer eine Kaufoption über zehn Millionen Euro. In Nottingham ist sein Arbeitspapier bis 2029 datiert.

Bedarf hat der BVB auf den ersten Blick eigentlich nicht. Schließlich haben sich die Dortmunder bereits vor einiger Zeit die Dienste von Linksverteidiger Kaua Prates gesichert. Allerdings ist Cuiabanos Landsmann erst 17 Jahre alt und wurde zudem nicht von Sebastian Kehls Nachfolger Nils-Ole Book verpflichtet, der womöglich andere Pläne verfolgt. Die Bild-Zeitung spekulierte zuletzt obendrein über einen möglichen Abgang von Daniel Svensson, der auf der linken Schiene unter Trainer Niko Kovac unangefochtener Stammspieler ist.

In Leverkusen bahnt sich derweil ein Abgang von Alejandro Grimaldo an, dessen Zukunft trotz lukrativer Vertragsangebote der Werkself weiterhin offen ist. Seinen Traum, nochmal in seinem Heimatland Spanien zu spielen, kommunizierte er bereits mehrfach. Auch eine Rückkehr zum FC Batcelona scheint nicht ausgeschlossen zu sein.