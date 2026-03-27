Wie die brasilianische Zeitung O Globo berichtet, erkundigen sich die beiden Bundesligisten aktuell nach der Situation von Cuiabano. Der Linksverteidiger gehört eigentlich Premier-League-Klub Nottingham Forest, ird derzeit aber in seiner Heimat per Leihe geparkt.
Es drohen komplizierte Verhandlungen: BVB und Bayer Leverkusen offenbar scharf auf torgefährlichen Verteidiger aus Brasilien
Cuiabano sammelt aktuell einen Scorer nach dem anderen
In Nottingham, das vor anderthalb Jahren sechs Millionen Euro Ablöse für ihn auf den Tisch legte, kam der 23-Jährige bisher noch nicht für die Profis zum Einsatz. Das hat allerdings den Grund, dass er zunächst an Botafogo zurückverliehen wurde und seit Anfang des Jahres bei Vasco da Gama in Brasiliens erster Liga per Leihe aufläuft.
Für den Verein aus Rio de Janeiro legte Cuiabano einen beeindruckenden Start hin. In seinen ersten fünf Partien steuerte er zwei Tore und drei Assist bei - wohlgemerkt als linker Verteidiger. Neben dem BVB und Leverkusen sollen auch Vereine aus der Serie A deshalb ein Auge auf ihn geworden haben.
- (C)Getty Images
BVB hat schon einen brasilianischen Linksverteidiger verpflichtet
Das Problem: Vaco da Gama besitzt ein sogenanntes Matching Right für Cuiabano, wodurch die Brasilianer bei Angeboten anderer Klubs die Möglichkeit haben, nachzuziehen. Cuiabanos Leihe streckt sich noch bis zum Ende des Jahres, zudem sicherten sich die Brasilianer eine Kaufoption über zehn Millionen Euro. In Nottingham ist sein Arbeitspapier bis 2029 datiert.
Bedarf hat der BVB auf den ersten Blick eigentlich nicht. Schließlich haben sich die Dortmunder bereits vor einiger Zeit die Dienste von Linksverteidiger Kaua Prates gesichert. Allerdings ist Cuiabanos Landsmann erst 17 Jahre alt und wurde zudem nicht von Sebastian Kehls Nachfolger Nils-Ole Book verpflichtet, der womöglich andere Pläne verfolgt. Die Bild-Zeitung spekulierte zuletzt obendrein über einen möglichen Abgang von Daniel Svensson, der auf der linken Schiene unter Trainer Niko Kovac unangefochtener Stammspieler ist.
In Leverkusen bahnt sich derweil ein Abgang von Alejandro Grimaldo an, dessen Zukunft trotz lukrativer Vertragsangebote der Werkself weiterhin offen ist. Seinen Traum, nochmal in seinem Heimatland Spanien zu spielen, kommunizierte er bereits mehrfach. Auch eine Rückkehr zum FC Batcelona scheint nicht ausgeschlossen zu sein.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 4. April, 18.30 Uhr: VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
- 11. April, 15.30 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- 18. April, 15.30 Uhr: TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)