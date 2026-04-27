Es drohen bis zu acht Wochen Zwangspause: Luka Modric bangt um die Teilnahme an der WM 2026

Der 40 Jahre alte Spieler des italienischen Spitzenklubs AC Mailand wurde am Montag laut Vereinsangaben zwar erfolgreich operiert. Wie die Nachrichtenagentur AFP aber unter Berufung auf eine Quelle berichtete, wird Modric voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen. Möglich sei allenfalls ein WM-Einsatz mit einer Gesichtsmaske. Das Turnier beginnt am 11. Juni.

"Es war ein Eingriff an einer komplexen, mehrfragmentigen Fraktur des linken Jochbeins nötig. Die Operation ist perfekt verlaufen", teilte Milan in einer kurzen Erklärung mit. Man hoffe hinsichtlich der WM auf eine schnelle Genesung.