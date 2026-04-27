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Es drohen bis zu acht Wochen Zwangspause: Luka Modric bangt um die Teilnahme an der WM 2026

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L. Modric

Sein letzter Auftritt auf der ganz großen Bühne droht für Luka Modric zum Wettlauf mit der Zeit zu werden.

Der kroatische Nationalmannschaftskapitän Luka Modric hat sich anderthalb Monate vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada einen komplizierten Jochbeinbruch zugezogen und muss offenbar um seine fünfte WM-Teilnahme bangen.

  • Der 40 Jahre alte Spieler des italienischen Spitzenklubs AC Mailand wurde am Montag laut Vereinsangaben zwar erfolgreich operiert. Wie die Nachrichtenagentur AFP aber unter Berufung auf eine Quelle berichtete, wird Modric voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen. Möglich sei allenfalls ein WM-Einsatz mit einer Gesichtsmaske. Das Turnier beginnt am 11. Juni.

    "Es war ein Eingriff an einer komplexen, mehrfragmentigen Fraktur des linken Jochbeins nötig. Die Operation ist perfekt verlaufen", teilte Milan in einer kurzen Erklärung mit. Man hoffe hinsichtlich der WM auf eine schnelle Genesung.

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  • Luka Modric MilanGetty Images

    Luka Modric verletzte sich im Zweikampf mit Manuel Locatelli

    Der sechsmalige Champions-League-Gewinner Modric war am Sonntag in der Serie A im Zweikampf mit Juventus Turins Manuel Locatelli zusammengeprallt und wurde kurz darauf mit einem Eisbeutel im Gesicht ausgewechselt.

    2018 in Russland führte Modric Kroatien ins WM-Finale gegen Frankreich (2:4) und wurde als Weltfußballer ausgezeichnet, vier Jahre später erreichte das kleine Land in Katar den dritten Platz.

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