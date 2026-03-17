Es besteht schon Kontakt zu seinem Management! Kriselnder Chaos-Klub will sich offenbar Serhou Guirassy schnappen

Nach Informationen der Bild beschäftigt sich Tottenham Hotspur intensiv mit dem Angreifer. Der Premier-League-Klub, der sportlich aktuell enorm schwächelt, plant offenbar einen Umbruch. Guirassy könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Verantwortliche der Spurs sollen ihn zuletzt fünf Mal in Folge im Stadion beobachtet und bereits Kontakt zu seinem Management aufgenommen haben. Ein Wechsel nach England wäre für den Stürmer auch finanziell attraktiv: Sein aktuelles Gehalt von kolportierten zehn Millionen Euro könnte dort noch einmal steigen.