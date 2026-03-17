Die Gerüchteküche um Serhou Guirassy brodelt weiter. Nachdem die Bild vor wenigen Wochen berichtet hatte, dass der Stürmerstar des BVB im Sommer seinen letzten großen Vertrag der Karriere unterschreiben und wahrscheinlich in Saudi-Arabien "nochmal richtig abkassieren" wolle, hieß es zuletzt, dass dies doch nicht ganz in Stein gemeißelt sei. Jetzt soll ein neuer Interessent an Guirassy baggern.
Es besteht schon Kontakt zu seinem Management! Kriselnder Chaos-Klub will sich offenbar Serhou Guirassy schnappen
Nach Informationen der Bild beschäftigt sich Tottenham Hotspur intensiv mit dem Angreifer. Der Premier-League-Klub, der sportlich aktuell enorm schwächelt, plant offenbar einen Umbruch. Guirassy könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.
Verantwortliche der Spurs sollen ihn zuletzt fünf Mal in Folge im Stadion beobachtet und bereits Kontakt zu seinem Management aufgenommen haben. Ein Wechsel nach England wäre für den Stürmer auch finanziell attraktiv: Sein aktuelles Gehalt von kolportierten zehn Millionen Euro könnte dort noch einmal steigen.
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Bieterwettbewerb um Dortmunds Guirassy?
Für Dortmund wäre ein möglicher Transfer ebenfalls interessant. Da Guirassys spezielle Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro nur für ausgewählte Topklubs greift, müsste Tottenham frei verhandeln. Gleichzeitig mischt auch die AC Mailand im Rennen mit. Ein möglicher Konkurrenzkampf könnte die Ablöse nach oben treiben.
Nach dem Aus in der Champions League gegen Atalanta Bergamo drohen dem BVB finanzielle Einbußen. Ein lukrativer Verkauf im Sommer könnte diese jedoch abfedern und zusätzlichen Spielraum für Transfers schaffen.
Transfer nach Saudi-Arabien nur noch "zweite Priorität"
Zuletzt hieß es hinsichtlich der wiederkehrenden Gerücht um einen Wechsel nach Saudi-Arabien, wo ihn sein Bruder und Berater schon im vergangenen Sommer angeboten haben soll und ihm eine Verdopplung seines Jahresgehalts in Dortmund winkt, dieser habe nur noch "zweite Priorität". Ausgeschlossen sei ein Wechsel in die Wüste zwar nicht, allerdings hätten sich nun einige europäische Klubs beim Management des Guineers gemeldet, die in der kommenden Saison Champions League spielen werden.
Die in Guirassys Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, die dem 30-Jährigen einen Wechsel für 45 Millionen Euro zwei Jahre vor Vertragsende in Dortmund ermöglichen soll, gilt offenbar nur für Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool.
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Guirassy erneut bester BVB-Torjäger
Guirassy habe sich indes selbst eine Deadline für seine Zukunftsentscheidung gesetzt. Spätestens kurz nach Saisonende im Mai wolle er dem Klub mitteilen, ob er um eine Wechselfreigabe bittet oder in sein letztes Vertragsjahr bei den Schwarzgelben geht. Sein "großer Traum" sei es nach wie vor, mit Dortmund einen Titel zu gewinnen.
Guirassy ist auch in der laufenden Saison Dortmunds bester Torjäger. In 38 Pflichtspielen steht er bei 17 Toren und sechs Vorlagen. In seiner Debüt-Saison beim BVB erzielte er in 45 Pflichtspielen 34 Tore und bereitete neun weitere vor.
Die nächsten Spiele des BVB
- 21. März: BVB vs. Hamburger SV (Bundesliga)
- 4. April: VfB Stuttgart vs. BVB (Bundesliga)
- 11. April: BVB vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.