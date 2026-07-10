Borussia Dortmund hat sich im Werben um Offensivjuwel Brajan Gruda offenbar eine Absage eingehandelt. Wie Sky berichtet, befand sich der BVB in konkretem Kontakt mit dem ehemaligen Mainzer. Doch der 22-Jährige habe sich klar zu einem Verbleib bei RB Leipzig bekannt und möchte den in der Rückrunde eingeschlagenen Weg fortsetzen.
Es bestand wohl schon konkreter Kontakt! BVB handelt sich angeblich Absage von deutschem Nationalspieler ein
Demnach biegen die Verhandlungen zwischen Leipzig und Grudas Stammklub Brighton & Hove Albion auf die Zielgerade ein. Die Seagulls, bei denen der deutsche Nationalspieler noch ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2028 besitzt, haben mit den Leipzigern ein maßgeschneidertes Transfermodell ausgehandelt.
Nach Informationen des kicker besteht zwischen den Parteien eine grundsätzliche Einigung über ein weiteres Leihjahr. Die Vereinbarung beinhaltet zudem eine integrierte Kaufpflicht für die Roten Bullen, die an eine fest definierte Anzahl von Pflichtspieleinsätzen gekoppelt ist. Diese Hürde soll dem Vernehmen nach bewusst niedrig angesetzt sein, sodass das Ziehen der Kaufpflicht als Formsache gilt.
- Getty Images Sport
Leipzig schnürt für Gruda wohl großes Paket
Das finanzielle Gesamtvolumen des Deals hat es in sich: Das Paket aus der anfallenden Leihgebühr und der anschließenden festen Ablösesumme inklusive möglicher Bonuszahlungen bewegt sich bei knapp 30 Millionen Euro.
Damit investiert Leipzig nahezu die Summe, die Brighton im Sommer 2024 als Sockelablöse in Höhe von 31,5 Millionen Euro an den 1. FSV Mainz 05 überwiesen hatte. Ein interessantes Detail: Die Rheinhessen sicherten sich beim damaligen Verkauf eine Weiterverkaufsbeteiligung, wodurch die Mainzer Klubkasse durch einen Transfer nach Leipzig erneut gefüllt würde.
Brajan Gruda wohl vor erneuter Leihe zu RB Leipzig
Für den 22-Jährigen ist der Verbleib in Leipzig die Chance auf Kontinuität. In England verlief seine bisherige Zeit verletzungsbedingt wechselhaft: In eineinhalb Jahren im Dress von Brighton reichte es lediglich zu 39 Pflichtspieleinsätzen, bei denen eine Ausbeute von zwei Treffern zu Buche steht.
Ganz anders gestaltete sich seine Bilanz im vergangenen Halbjahr: Während seiner Leihe in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit avancierte Gruda zum belebenden Element in Leipzig. In 14 Bundesligaspielen steuerte er drei Tore und drei Assists bei. Besonders stark spielte er bei seiner Gala beim 5:0-Kantersieg gegen die TSG Hoffenheim, als er mit zwei Treffern und einer Vorlage glänzte.
Wann der Offensivmann endgültig wieder am Cottaweg antanzen wird, ist aufgrund letzter bürokratischer Formalitäten noch offen. Ob er rechtzeitig zum offiziellen Trainingsauftakt am 13. Juli auf dem Platz steht, bleibt abzuwarten.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.