Es bestand wohl schon konkreter Kontakt! BVB handelt sich angeblich Absage von deutschem Nationalspieler ein

Für den 22-Jährigen ist der Verbleib in Leipzig die Chance auf Kontinuität. In England verlief seine bisherige Zeit verletzungsbedingt wechselhaft: In eineinhalb Jahren im Dress von Brighton reichte es lediglich zu 39 Pflichtspieleinsätzen, bei denen eine Ausbeute von zwei Treffern zu Buche steht.

Ganz anders gestaltete sich seine Bilanz im vergangenen Halbjahr: Während seiner Leihe in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit avancierte Gruda zum belebenden Element in Leipzig. In 14 Bundesligaspielen steuerte er drei Tore und drei Assists bei. Besonders stark spielte er bei seiner Gala beim 5:0-Kantersieg gegen die TSG Hoffenheim, als er mit zwei Treffern und einer Vorlage glänzte.

Wann der Offensivmann endgültig wieder am Cottaweg antanzen wird, ist aufgrund letzter bürokratischer Formalitäten noch offen. Ob er rechtzeitig zum offiziellen Trainingsauftakt am 13. Juli auf dem Platz steht, bleibt abzuwarten.