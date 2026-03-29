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FC Energie Cottbus v Erzgebirge Aue - 3. LigaGetty Images Sport
Lena Krey

Erzgebirge Aue bei SSV Fortschritt Lichtenstein heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Sachsenpokal?

Im Viertelfinale des Sachsenpokals trifft Erzgebirge Aue heute auf den SSV Fortschritt Lichtenstein. GOAL verrät Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 29. März, ist Erzgebirge Aue im Sachsenpokal beim Siebtligist SSV Fortschritt Lichtenstein zu Gast. Anpfiff ist um 13:45 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahnstadion in Lichtenstein.

GOAL verrät Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

  • Erzgebirge Aue bei SSV Fortschritt Lichtenstein heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Sachsenpokal?

    Die heutige Partie SSV Fortschritt Lichtenstein vs. Erzgebirge Aue wird im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" ab 13.30 Uhr live im MDR-Fernsehen übertragen - sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream. Neben dem Duell sind auch die Partien FC Rot-Weiß Erfurt gegen FC Carl Zeiss Jena und VfB Auerbach gegen FSV Zwickauweitere Teil der Übertragung.

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  • Themen der Woche: Was war bei SSV Fortschritt Lichtenstein und Erzgebirge Aue los?

    Der SSV Fortschritt sorgte bereits im Achtelfinale für eine kleine Sensation, als er den favorisierten Dresdner SC mit einem deutlichen 5:2 aus dem Wettbewerb kegelte. Nun wartet mit dem Drittligisten Erzgebirge Aue ein noch schwereres Kaliber auf den Siebtligisten. In der Liga steht das Team mit 33 Punkten nach 20 Partien aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

    Für die Veilchen zählt am Wochenende nur eines: Endlich den ersten Pflichtspielsieg des laufenden Kalenderjahres unter Dach und Fach zu bringen. Vor dem Hintergrund des drohenden Abstiegs in die Regionalliga gewinnt der Landespokal massiv an Bedeutung – nicht zuletzt aus finanziellen Erwägungen. 

  • Erzgebirge Aue bei SSV Fortschritt Lichtenstein heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Sachsenpokal? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: SSV Fortschritt Lichtenstein vs. Erzgebirge Aue
    • Wettbewerb: Sachsenpokal
    • Spielrunde: Viertelfinale
    • Datum: 29. März 2026
    • Uhrzeit: 13.45 Uhr
    • Ort: Friedrich-Ludwig-Jahnstadion, Lichtenstein
    • Übertragung: MDR