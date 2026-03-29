Erzgebirge Aue bei SSV Fortschritt Lichtenstein heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Sachsenpokal?

Der SSV Fortschritt sorgte bereits im Achtelfinale für eine kleine Sensation, als er den favorisierten Dresdner SC mit einem deutlichen 5:2 aus dem Wettbewerb kegelte. Nun wartet mit dem Drittligisten Erzgebirge Aue ein noch schwereres Kaliber auf den Siebtligisten. In der Liga steht das Team mit 33 Punkten nach 20 Partien aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Für die Veilchen zählt am Wochenende nur eines: Endlich den ersten Pflichtspielsieg des laufenden Kalenderjahres unter Dach und Fach zu bringen. Vor dem Hintergrund des drohenden Abstiegs in die Regionalliga gewinnt der Landespokal massiv an Bedeutung – nicht zuletzt aus finanziellen Erwägungen.