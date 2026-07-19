Erstmals seit knapp 50 Jahren: Serie des FC Bayern München reißt im WM-Finale

Kein Wunder: Trainer beim kleineren Klub in der spanischen Hauptstadt ist der Argentinier Diego Simeone, dessen Sohn Giuliano spielt sowohl bei Atletico als auch in der Nationalmannschaft eine größere Rolle. Dazu kommen die Stürmer Thiago Almada, Julian Alvarez, Verteidiger Nahuel Molina und Ersatztorwart Juan Musso aus Madrid. Sie treffen auf ihre spanischen Vereinskollegen Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill und Alejandro Grimaldo, der gerade aus Leverkusen in LaLiga gewechselt ist.

Atletico stellt zwar die meisten Spieler in den Kadern der beiden Finalisten, der größte Block kommt aber vom FC Barcelona.

In der Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick spielen die Spanier Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo und Lamine Yamal. Von Real Madrid ist nur ein Spieler dabei: Linksverteidiger Marc Cucurella ist jüngst aus Chelsea zu den Königlichen gewechselt.