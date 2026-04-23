Erstmalig in der Klubgeschichte! Sorgt der FC Bayern München für ein Novum bei seinen neuen Heimtrikots?

Aus Design-technischer Sicht kehrt der Rekordmeister bei seinen Heimtrikots für 2026/27 aller Voraussicht nach wieder zu einem äußerst klassischen Motiv zurück. Nachdem es in den vergangenen Jahren von Fan-Seite teilweise scharfe Kritik an den Heimjerseys der Bayern gegeben hatte, soll sich das neue Trikot wieder auf die Ursprünge besinnen.

Schon vor Monaten machten erste Leaks die Runde, die nahelegten, dass das geplante Heimtrikot in einem satten Rot mit dezenten Ton-in-Ton-Streifen daher kommen wird. Die genaue Breite und Ausführung der Streifen sei zwar noch unbekannt, das dezente Design dürfte die Gemüter aber beruhigen.

Seit langem ist es den FCB-Fans ein Dorn im Auge, dass in den vergangenen Jahren nicht auf eine traditionelle Rot-Weiß-Kombination bei den Jerseys gesetzt wurde, sondern stattdessen teilweise wilde Farb- und Muster-Kombinationen das Bild bestimmten.