Erster Kontakt aufgenommen: Schnappt sich der FC Bayern München einen Star-Verteidiger aus der Serie A?

Demnach seien die FCB-Verantwortlichen direkt an die Juve-Führung herangetreten und hätten Informationen bezüglich der grundsätzlichen Durchführbarkeit sowie des finanziellen Rahmes eingeholt.

Unklar ist, wie der 29-jährige Brasilianer selbst zu einem Transfer steht. Dem Bericht zufolge ist er einem Vereinswechsel eher abgeneigt und möchte stattdessen in der Serie A bei der Alten Dame bleiben.

Dort gehört er zum unangefochtenen Stammpersonal, gleichzeitig verpasste Juve jedoch in der zurückliegenden Saison die Qualifikation für die Champions League. Gerüchte um ein Interesse der Münchener an Bremer kursierten in den vergangenen Jahren immer wieder mal.