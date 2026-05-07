Wie Fabrizio Romano berichtet, weilte Alabas Agent Pini Zahavi in den vergangenen Tagen in Mailand, um dort Gespräche mit interessierten Klubs zu führen. Entsprechende Bilder veröffentlichte der Transferexperte auf seinem X-Profil.
Erste Verhandlungen laufen offenbar bereits! Wechselt David Alaba nach Vertragsende bei Real Madrid in eine europäische Topliga?
Um welche Vereine es sich dabei genau handelte, ist unklar. Allerdings soll Zahavis dreitägiger Aufenthalt nicht alleine auf Alaba zurückzuführen sein, sondern auch auf Robert Lewandowski, der den Israeli ebenfalls als Spielerberater beschäftigt.
Dessen Zukunft beim FC Barcelona ist nach wie vor unklar. Zuletzt hieß es dass italienische Klubs - namentlich die AC Milan und Juventus Turin -, Interesse an einem Transfer zeigen sollen und den Polen für die kommende Saison gerne unter Vertrag nehmen würden.
- AFP
Alaba bei Real Madrid kaum noch gefragt
Bei Alaba steht derweil so gut wie fest, dass sein auslaufender Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert werden wird. Der ehemalige Verteidiger des FC Bayern München war wegen hartnäckigen Wadenverletzungen in der laufenden Spielzeit nur selten zum Einsatz gekommen, selbst in fittem Zustand war er bei den Königlichen selten erste Wahl.
Insgesamt absolvierte er 2025/26 lediglich 14 Pflichtspieleinsätze für die Madrilenen, die sich auf 415 Spielminuten verteilen. Seit seiner Ankunft im Jahr 2021 trug Alaba 130-mal das Real-Trikot, wobei ihm fünf Treffer und neun Assists gelangen.
Wo es für 33-Jährigen weitergeht, steht noch nicht fest. "Alaba hat viele Möglichkeiten: Saudi-Arabien, MLS - man sollte den Österreicher im Auge behalten. Es gibt mehrere Interessenten", erklärte Romano jüngst auf seinem YouTube-Kanal. Nun scheint auch Italien eine Option zu sein.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".