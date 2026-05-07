Erste Verhandlungen laufen offenbar bereits! Wechselt David Alaba nach Vertragsende bei Real Madrid in eine europäische Topliga?

Bei Alaba steht derweil so gut wie fest, dass sein auslaufender Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert werden wird. Der ehemalige Verteidiger des FC Bayern München war wegen hartnäckigen Wadenverletzungen in der laufenden Spielzeit nur selten zum Einsatz gekommen, selbst in fittem Zustand war er bei den Königlichen selten erste Wahl.

Insgesamt absolvierte er 2025/26 lediglich 14 Pflichtspieleinsätze für die Madrilenen, die sich auf 415 Spielminuten verteilen. Seit seiner Ankunft im Jahr 2021 trug Alaba 130-mal das Real-Trikot, wobei ihm fünf Treffer und neun Assists gelangen.

Wo es für 33-Jährigen weitergeht, steht noch nicht fest. "Alaba hat viele Möglichkeiten: Saudi-Arabien, MLS - man sollte den Österreicher im Auge behalten. Es gibt mehrere Interessenten", erklärte Romano jüngst auf seinem YouTube-Kanal. Nun scheint auch Italien eine Option zu sein.