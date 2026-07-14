Was war passiert? Es lief die Schlussphase der ersten Halbzeit im WM-Viertelfinale, Norwegen führte sensationell mit 1:0 gegen den Favoriten aus England. Nach einem feinen Zuspiel von Martin Ödegaard entwischte der 30-jährige Angreifer von Atletico Madrid der englischen Defensive.

In der Mitte lief Sturmpartner Erling Haaland völlig freistehend mit. Das 2:0 lag in der Luft, der Querpass schien nur Formsache. Doch Sörloth zögerte den Bruchteil einer Sekunde zu lange. Der Ex-Leipziger entschied sich gegen das Abspiel und suchte selbst den Abschluss, den John Stones im letzten Moment blockte.

Es war der Wendepunkt der Partie. Nur drei Minuten später gelang Jude Bellingham der Ausgleich für die Three Lions, die sich am Ende in der Verlängerung mit 2:1 durchsetzten und Norwegens WM-Traum beendeten.