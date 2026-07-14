Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus der norwegischen Nationalmannschaft gegen England ist Stürmer Alexander Sörloth im Netz heftigen Anfeindungen und sogar Morddrohungen ausgesetzt. Wie seine Partnerin Lena Selnes via Instagram öffentlich machte, erreichten die Familie erschreckende Hassnachrichten.
Erst WM-Sündenbock, dann Todesdrohungen: Norwegen-Star bekommt wegen bestimmter Szene vollen Hass ab
Was war passiert? Es lief die Schlussphase der ersten Halbzeit im WM-Viertelfinale, Norwegen führte sensationell mit 1:0 gegen den Favoriten aus England. Nach einem feinen Zuspiel von Martin Ödegaard entwischte der 30-jährige Angreifer von Atletico Madrid der englischen Defensive.
In der Mitte lief Sturmpartner Erling Haaland völlig freistehend mit. Das 2:0 lag in der Luft, der Querpass schien nur Formsache. Doch Sörloth zögerte den Bruchteil einer Sekunde zu lange. Der Ex-Leipziger entschied sich gegen das Abspiel und suchte selbst den Abschluss, den John Stones im letzten Moment blockte.
Es war der Wendepunkt der Partie. Nur drei Minuten später gelang Jude Bellingham der Ausgleich für die Three Lions, die sich am Ende in der Verlängerung mit 2:1 durchsetzten und Norwegens WM-Traum beendeten.
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Lebensgefährtin von Sörloth macht Morddrohungen publik
Die vergebene Großchance holte den Angreifer unmittelbar nach dem Abpfiff in den sozialen Netzwerken ein. Neben wüsten Beschimpfungen fanden sich darunter auch handfeste Morddrohungen und direkte Aufforderungen zur Selbsttötung.
"Bitte begehe Selbstmord, du Idiot", lautete eine der widerlichen Botschaften. Ein anderer User schrieb seiner Lebensgefährtin: "Sag deinem Mann, dass er Norwegen verlassen und von einer Klippe springen soll." Ein dritter Verfasser drohte: "Ich werde ihn töten."
So erklärt Sörloth das misslungene Abspiel auf Haaland
Sörloth selbst versuchte nach der Partie, die Szene aus seiner Sicht zu rekonstruieren. Der Angreifer schilderte sie wie folgt: "Ich nehme den Ball an und schaue hoch. Dann sehe ich, dass Stones diesen Pass blockt. Danach nehme ich noch einen Kontakt - und das war zu schlecht."
Der Vorwurf, er habe egoistisch gehandelt und den besser postierten Haaland bewusst ignoriert, wies der Stürmer entschieden zurück. Die Absicht sei eine völlig andere gewesen: "Das Einzige, was ich in dieser Situation wollte, war Erling den Ball zu geben. Aber es fühlte sich so an, als wäre dieser Pass nicht mehr da. Deshalb habe ich selbst abgeschlossen."
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Trainer nimmt Sörloth in Schutz
Rückendeckung erhielt der heftig kritisierte Offensivmann von seinem Nationaltrainer. Stale Solbakken stellte sich in der anschließenden Pressekonferenz vor seinen Spieler und verwies auf die enorme physische Belastung unmittelbar vor der Aktion.
Sörloth sei zuvor immerhin über eine Distanz von 40 bis 50 Metern im Vollsprint unterwegs gewesen. Der Angreifer habe im entscheidenden Moment durchaus nach der Anspielstation gesucht. "Er findet ihn nicht - und dann ist die Chance vorbei", sagte der Coach nüchtern.
Trotz des dramatischen Ausscheidens und der hässlichen Nebengeräusche im Netz blickt der norwegische Verband auf ein historisches Turnier zurück. Erstmals seit 1998 hatten sich die Skandinavier wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Einzug unter die besten acht Teams des Turniers markierte das erfolgreichste Abschneiden in der gesamten Geschichte des norwegischen Fußballs.
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Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.