Erst im nächsten Jahr ein Thema? Nationaltorhüter angeblich auf der Wunschliste des FC Bayern München

Für die kommende Saison kommt Suzuki jedoch nicht in Frage, denn die Bayern haben ihre Planungen für die Torhüterposition abgeschlossen: Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängerten vor einigen Tagen ihre Verträge, dazu steht noch Jonas Urbig als erster Neuer-Vertreter in München unter Vertrag.

Gleiches gilt auch für Alexander Nübel, der nach seiner längeren Leihe nach Stuttgart wieder zum FCB zurückkehrt, dort allerdings keine sportliche Zukunft hat.