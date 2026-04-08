Nur noch wenige Minuten waren vor der Pause zu spielen, da flog zunächst Innenverteidiger Pau Cubarsi nach einer Notbremse vom Platz. Der Schock darüber war bei den Barca-Fans im Camp Nou noch nicht ganz verdaut, da traf Julian Alvarez traumhaft zur 1:0-Führung für die Rojiblancos.
Erst Cubarsis Foul, dann Alvarez' Magie: 120 Sekunden blanker Horror für den FC Barcelona
Cubarsis Platzverweis war ein Zweikampf mit Giuliano Simeone vorausgegangen. Atleticos Angreifer profitierte von der einmal mehr riskant hoch stehenden Viererkette Barcelonas und sprintete nach einem Alvarez-Steckpass aus dem Mittelfeld allein auf den Kasten der Katalanen zu. Cubarsi versuchte, die Situation zu retten, kreuzte von hinten den Laufweg Simeones und mähte diesen dabei um.
Schiedsrichter Istvan Kovacs (Rumänien) zeigte Cubarsi zunächst die Gelbe Karte. Nach wütenden Protesten von Atleticos Trainer Diego Simeone und einigen seiner Schützlinge sowie einer Intervention des VAR ging der Unparteiische raus an die Monitore und schaute sich die Szene nochmals an. Anschließend korrigierte er seine Entscheidung und zeigte Cubarsi Rot.
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Julian Alvarez schockt den FC Barcelona
Zu diesem Zeitpunkt lief die 44. Minute und es sollte noch dicker kommen: Den fälligen Freistoß aus rund 22 Metern trat Alvarez, der beim Kontrahenten vom Mittwoch als Neuzugang für die neue Saison gehandelt wird, sehenswert mit rechts in den rechten Winkel. Barcas Torhüter Joan Garcia hatte keine Abwehrchance. Während Atleticos Fans ausgelassen jubelten, herrschte unter den Anhängern der Hausherren zunächst Schockstarre und Stille.
In der dritten Minute der Nachspielzeit hatte Barcelona-Torjäger Robert Lewandowski die Chance zum schnellen Ausgleich, sein abgefälschter Schuss landete allerdings in den Armen von Madrids Keeper Juan Musso.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.