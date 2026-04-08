Erst Cubarsis Foul, dann Alvarez' Magie: 120 Sekunden blanker Horror für den FC Barcelona

Cubarsis Platzverweis war ein Zweikampf mit Giuliano Simeone vorausgegangen. Atleticos Angreifer profitierte von der einmal mehr riskant hoch stehenden Viererkette Barcelonas und sprintete nach einem Alvarez-Steckpass aus dem Mittelfeld allein auf den Kasten der Katalanen zu. Cubarsi versuchte, die Situation zu retten, kreuzte von hinten den Laufweg Simeones und mähte diesen dabei um.

Schiedsrichter Istvan Kovacs (Rumänien) zeigte Cubarsi zunächst die Gelbe Karte. Nach wütenden Protesten von Atleticos Trainer Diego Simeone und einigen seiner Schützlinge sowie einer Intervention des VAR ging der Unparteiische raus an die Monitore und schaute sich die Szene nochmals an. Anschließend korrigierte er seine Entscheidung und zeigte Cubarsi Rot.