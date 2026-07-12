Ersatz von Julian Brandt für 35 Millionen Euro? BVB geht wohl bei Supertalent in die Vollen

Einem Bericht von Sky zufolge sei der 18-Jährige vereinsintern zur Wunschlösung für die Position des offensiven Mittelfeldspielers auserkoren worden. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund um Sportdirektor Ole Book auch schon in Gesprächen mit dem belgischen Verein, um die Ablösemodalitäten zu klären.

Allerdings habe Genk bereits zwei Offerten abgelehnt. Laut Sky belaufe sich die Forderung auf rund 35 Millionen Euro. Ein grundsätzliches Interesse des BVB an Karetsas gilt schon seit geraumer Zeit als verbrieft. Vor rund einem Jahr soll auch der FC Bayern München an einer Verpflichtung des hochtalentierten Nationalspielers Griechenlands dran gewesen sein.

Der damals noch 17-Jährige erteilte dem deutschen Rekordmeister und anderen interessierten Topklubs jedoch eine Absage. "Nicht wirklich, denn ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen", sagte er im April 2025 gegenüber Het Laatste Nieuws aus Belgien über einen möglichen Wechsel in naher Zukunft und betonte: "Es ist schön, wenn man mit diesen großen Klubs in Verbindung gebracht wird, aber es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Man muss immer ruhig bleiben. Wir werden uns Schritt für Schritt überlegen, was das Beste für mich ist. Ich sehe mich auf jeden Fall auch in der nächsten Saison in Genk - es sei denn, es läuft etwas schief zwischen dem Verein und mir, aber das Verhältnis war immer gut. Das wird auch so bleiben."