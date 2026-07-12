Bei der Suche nach einem Nachfolger für Julian Brandt hat sich der BVB offenbar auf Konstantinos Karetsas vom KRC Genk festgelegt.
Ersatz von Julian Brandt für 35 Millionen Euro? BVB geht wohl bei Supertalent in die Vollen
Gespräche mit Genk? BVB müsste wohl tief in die Tasche greifen
Einem Bericht von Sky zufolge sei der 18-Jährige vereinsintern zur Wunschlösung für die Position des offensiven Mittelfeldspielers auserkoren worden. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund um Sportdirektor Ole Book auch schon in Gesprächen mit dem belgischen Verein, um die Ablösemodalitäten zu klären.
Allerdings habe Genk bereits zwei Offerten abgelehnt. Laut Sky belaufe sich die Forderung auf rund 35 Millionen Euro. Ein grundsätzliches Interesse des BVB an Karetsas gilt schon seit geraumer Zeit als verbrieft. Vor rund einem Jahr soll auch der FC Bayern München an einer Verpflichtung des hochtalentierten Nationalspielers Griechenlands dran gewesen sein.
Der damals noch 17-Jährige erteilte dem deutschen Rekordmeister und anderen interessierten Topklubs jedoch eine Absage. "Nicht wirklich, denn ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen", sagte er im April 2025 gegenüber Het Laatste Nieuws aus Belgien über einen möglichen Wechsel in naher Zukunft und betonte: "Es ist schön, wenn man mit diesen großen Klubs in Verbindung gebracht wird, aber es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Man muss immer ruhig bleiben. Wir werden uns Schritt für Schritt überlegen, was das Beste für mich ist. Ich sehe mich auf jeden Fall auch in der nächsten Saison in Genk - es sei denn, es läuft etwas schief zwischen dem Verein und mir, aber das Verhältnis war immer gut. Das wird auch so bleiben."
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Finanziert Karim Adeyemi den Transfer von Konstantinos Karetsas?
Der Verbleib stellte sich indes als richtige Entscheidung für Karetsas' Entwicklung heraus. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte der Teenager in wettbewerbsübergreifend 49 Einsätzen drei Tore und acht Vorlagen für Genk. In Dortmund könnte er die Rolle Brandts einnehmen, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen war. Im Kreativzentrum herrscht dementsprechend Handlungsbedarf - auch, um Serhou Guirassy mit Bällen zu füttern.
Dem Stürmer wurde dem Vernehmen nach eine spielstarke Verstärkung versprochen, sollte er beim BVB bleiben. Sky berichtete zuletzt, dass die in Guirassys Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro bereits am 15. Juli ausläuft. Jene macht es dem 30-Jährigen angeblich möglich, für 35 Millionen Euro zu einem Topklub wie Real Madrid, der FC Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester City und Arsenal zu wechseln. Ein Vorstoß von besagten Vereinen deutete sich zuletzt aber nicht an. Fenerbahce Istanbul, das nicht von der Vereinbarung Gebrauch machen könnte, soll der Guineer indes eine Absage erteilt haben. Ein Verbleib wird damit immer wahrscheinlicher.
Dennoch müsste sich der BVB bei einer Verpflichtung von Karetsas ordentlich strecken, sollte Genk die Forderungen nicht zurückschrauben. Abhilfe könnte ein Verkauf von Karim Adeyemi schaffen, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona steht. Als Ablösesumme sollen 22 Millionen Euro fest nach Dortmund fließen, sieben weitere Millionen durch mögliche Bonuszahlungen.
Leistungsdaten von Konstantinos Karetsas als Profi von KRC Genk
Pflichtspiele 92 Tore 6 Assists 23
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.