Ersatz für eine Vereinsikone? Manchester City schaut sich wohl bei Bayer Leverkusen um

Einem Bericht von Sky Sport zufolge hat Maza bei City-Trainer Pep Guardiola Interesse geweckt. Zudem sollen weitere Klubs aus der Premier League den 20-Jährigen ganz genau beobachten.

Ein möglicher Vorteil für die Skyblues in einem potenziellen Werben um Maza: Der Edeltechniker wird von der gleichen Berateragentur vertreten wie der Ex-Frankfurter Omar Marmoush, den City Anfang 2025 von der SGE loseisen konnte.

In den vergangenen Jahren bediente sich Guardiola weitere Male aufsehenerregend in der Bundesliga. 2023 wechselte Josko Gvardiol für satte 90 Millionen Euro von RB Leipzig nach Manchester, ein Jahr zuvor hatte City das Rennen um den damaligen BVB-Torjäger Erling Haaland gewonnen.

Für das Mittelfeld benötigt City nun jedenfalls zur kommenden Saison frisches Blut, da Bernardo Silva den Verein verlassen wird. Der Portugiese prägte seit 2017 eine Ära mit, sein auslaufender Vertrag wird allerdings nicht verlängert.