Manchester City spielt offenbar mit dem Gedanken, sich im Sommer um Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Ibrahim Maza zu bemühen.
Ersatz für eine Vereinsikone? Manchester City schaut sich wohl bei Bayer Leverkusen um
Ibrahim Maza bei Manchester City Thema als möglicher Ersatz für Bernardo Silva?
Einem Bericht von Sky Sport zufolge hat Maza bei City-Trainer Pep Guardiola Interesse geweckt. Zudem sollen weitere Klubs aus der Premier League den 20-Jährigen ganz genau beobachten.
Ein möglicher Vorteil für die Skyblues in einem potenziellen Werben um Maza: Der Edeltechniker wird von der gleichen Berateragentur vertreten wie der Ex-Frankfurter Omar Marmoush, den City Anfang 2025 von der SGE loseisen konnte.
In den vergangenen Jahren bediente sich Guardiola weitere Male aufsehenerregend in der Bundesliga. 2023 wechselte Josko Gvardiol für satte 90 Millionen Euro von RB Leipzig nach Manchester, ein Jahr zuvor hatte City das Rennen um den damaligen BVB-Torjäger Erling Haaland gewonnen.
Für das Mittelfeld benötigt City nun jedenfalls zur kommenden Saison frisches Blut, da Bernardo Silva den Verein verlassen wird. Der Portugiese prägte seit 2017 eine Ära mit, sein auslaufender Vertrag wird allerdings nicht verlängert.
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Ibrahim Maza umworben: Leverkusen ab 45 Millionen Euro gesprächsbereit?
Maza war im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro Ablöse von Zweitligist Hertha BSC nach Leverkusen gewechselt. Bei Bayer vollzog der offensiv orientierte Mittelfeldmann schnell den nächsten Entwicklungsschritt, etablierte sich als Stammspieler und ist aus Leverkusens Mannschaft längst nicht mehr wegzudenken. Bisher gelangen Maza in 38 Einsätzen für die Werkself fünf Tore und sechs Assists.
Maza steht bei Bayer noch bis 2030 unter Vertrag und trotz etwaiger lukrativer Avancen aus England hat man im Rheinland großes Interesse daran, den algerischen Nationalspieler langfristig zu halten. So hatte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes eine mögliche Rückkehr von Noch-Dortmunder Julian Brandt, der den BVB im Sommer ablösefrei verlässt, Mitte März im Sport1-Doppelpass vielsagend wie folgt ausgeschlossen: "Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Von daher wird Julian kein Thema bei uns sein."
In den vergangenen Wochen waren mit der AC Mailand und Atletico Madrid zwei weitere internationale Topklubs mit Maza in Verbindung gebracht worden. In dem Zusammenhang hieß es, dass man in Leverkusen erst ab Angeboten in Höhe von 45 Millionen Euro bereit wäre, überhaupt Gespräche über einen möglichen Abgang seines Shootingstars einzugehen.
Ibrahim Maza: Weitere Wertsteigerung bei der WM?
Bei der WM im Sommer könnte Maza seinen Wert indes weiter steigern. Der gebürtige Berliner war von U18 bis U20 noch für den DFB aufgelaufen, wechselte dann aber zum algerischen Verband. Aus dem nordafrikanischen Land stammt sein Vater, seine Mutter ist Vietnamesin.
Maza hatte im Oktober 2024 für Algerien debütiert und mauserte sich beim Afrika-Cup vor einigen Monaten mit starken Auftritten zu einem großen algerischen Hoffnungsträger für die anstehende Weltmeisterschaft. Mit Titelverteidiger Argentinien und den starken Österreichern haben Maza und Co. eine komplizierte Gruppe erwischt, weiterer Vorrundengegner ist Jordanien.
- AFP
Ibrahim Maza: Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
38
Tore
5
Assists
6
Gelbe Karten
3