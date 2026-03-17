Das Theater um Rafael Leao im Römer Olympiastadion am Sonntagabend könnte gravierende Auswirkungen auf die Zukunft des Portugiesen bei der AC Mailand haben. Dies schreibt die Gazzetta dello Sport.
Ersatz aus der Bundesliga? Zwischen Rafael Leao und Milan könnte sich eine Trennung anbahnen
Demnach sei Leao bei den Rossoneri nicht mehr unverkäuflich, man werde sich in den kommenden Monaten etwaige Angebote für ihn anhören. Eine angedachte vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2030 wackele und sei auch bei einem Vollzug keine Garantie, dass Leao tatsächlich über den Sommer hinaus in der Modestadt bleibt.
Der 26-Jährige, der auch beim FC Bayern mehrfach als Neuzugang gehandelt wurde, ist nach seiner letzten Vertragsverlängerung im Sommer 2023 Top-Verdiener bei Milan. Er soll rund 6,5 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen, seine festgeschriebene Ablöse liegt bei 170 Millionen Euro.
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Massimo Ambrosini kritisiert Rafael Leao
Milan-Trainer Massimiliano Allegri hatte den gelernten Flügelstürmer Leao im Duell mit Lazio im Angriffszentrum aufgeboten. Sein Schützling zeigte eine schwache Leistung. In der 67. Minute wechselte Allegri ihn für Niclas Füllkrug aus. Leao reagierte sauer und schlich zunächst so langsam vom Feld, dass Keeper Mike Maignan ihm gut zureden musste. An der Seitenlinie angekommen, wollte Allegri Leao zweimal umarmen, dieser schubste seinen Trainer aber leicht weg und beschwerte sich gestenreich. Später ließ er seinen Frust noch an mehreren Wasserflaschen aus, ehe es in der Kabine auch noch zu einer Auseinandersetzung mit Ex-Bundesligaprofi Christian Pulisic gekommen sein soll.
Kritik setzte es anschließend von Ex-Milan-Kapitän Massimo Ambrosini bei DAZN: "Den Frust, den er zeigt, wenn er ausgewechselt wird, sollte er lieber zeigen, wenn er auf dem Platz steht. Da hinterlässt er eher den Eindruck, als fehle ihm der Ehrgeiz. In der 34. Minute hatte er gerade mal vier Ballkontakte, darunter ein Kopfball. Es wirkt, als müsste er immer angefeuert werden und als hätte er diesen Willen nicht in sich."
Ambrosini nannte Leao als Stoßstürmer "eine Verschwendung" und betonte, er hätte den Dribbelkünstler eher auf dem Flügel aufgestellt.
Allegri bemühte sich derweil, die Situation herunterzuspielen. "Leao war etwas genervt, weil er sich in einigen Situationen mehr Unterstützung gewünscht hätte", so der Coach. "Also war er ein wenig sauer. Aber diese Dinge können während eines Spiels passieren."
Ersetzt RB Leipzigs Antonio Nusa bei Milan Rafael Leao?
Es ist nicht das erste Mal, dass Leao wegen zweifelhafter Körpersprache und seines Verhaltens auf dem Platz in der Kritik steht, in den vergangenen Jahren passierte ihm das gleich mehrfach. In der laufenden Saison schwanken seine Leistungen und er steht nach 24 Pflichtspielen bei zehn Toren und zwei Assists.
Sollten sich die Wege zwischen dem Tabellenzweiten der Serie A und seinem Superstar tatsächlich nach dieser Spielzeit trennen, soll es schon einen Kandidaten für dessen Nachfolge geben: Laut Gazzetta dello Sport steht der Name von RB Leipzigs Flügelstürmer Antonio Nusa auf der Liste der Mailänder Verantwortlichen. Der norwegische Nationalspieler soll für 35 Millionen Euro zu haben sein.
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Rafael Leaos Leistungsdaten bei Milan:
- Einsätze: 284
- Tore: 80
- Assists: 64
- Gelbe Karten: 34
- Platzverweise: 1
- Titel: 2