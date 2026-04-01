Ermittlungen wegen eines "immensen Mediensturms": Millionenstrafe gegen Neymar nach heftigen Vorwürfen aufgehoben

Die Strafe wurde 2023 von der Staatsanwaltschaft in Mangaratiba ausgesprochen. Dem heute 34-Jährigen war vorgeworfen worden, beim Bau eines künstlichen Sees auf seinem Anwesen Bauabfälle ins Meer entsorgt und damit zwei Buchten verschmutzt zu haben. Seit 2024 war die Geldbuße bereits ausgesetzt, nun folgte die endgültige Aufhebung.

Laut Gericht stützten sich die Vorwürfe ausschließlich auf "Fotos und Videos", die nach einem anonymen Hinweis eingereicht worden waren. Weitere Belege hätten die Umweltbehörden nicht vorgelegt.