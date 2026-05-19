Erling Haalands Treffer kommt zu spät! Arsenal ist nach 22 Jahren wieder englischer Meister

Arsenal kann bei vier Punkten Vorsprung im Saisonfinale bei Crystal Palace am Sonntag sechs Tage vor dem Endspiel in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain frei aufspielen. Für City wird das Duell mit Europa-League-Finalist Aston Villa zur Abschiedsfeier für Guardiola.

Drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (1:0) stand der Starcoach nach den Berichten über seinen bevorstehenden Abschied zum Saisonende im Mittelpunkt. Ein Gästefan hatte ein Bettlaken mit der Botschaft "Pep, bleib!" bepinselt, andere sangen: "Noch ein Jahr!"

Guardiola beeilte sich unmittelbar vor dem Anpfiff zu betonen, dass die Debatte über seine Zukunft die Vorbereitung auf das Spiel nicht beeinflusst habe. "Null, absolut null." Dabei soll sogar sein Nachfolger schon feststehen: Enzo Maresca, unter Guardiola U23- und Co-Trainer bei City, mit Chelsea Conference-League-Sieger sowie Klub-Weltmeister und dort am 1. Januar 2026 entlassen.

Zwar jubelten die Gäste-Fans zuerst, doch der frühere Bournemouth-Profi Antoine Semenyo stand bei seinem zu Recht annullierten Treffer im Abseits (12.). Mehr als eine Chance von Haaland (28.) brachte City in den ersten 45 Minuten nicht mehr zustande, Kroupi bestrafte dies mit seinem sehenswerten Schlenzer.

Nico O'Reily (46.) vergab nach dem Seitenwechsel die große Ausgleichschance. Bournemouth aber hatte die besseren Gelegenheiten, David Brooks (90.) traf für die Hausherren den Pfosten.