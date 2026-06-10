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Erling Braut Haaland NorwayIMAGO / Bildbyran
Marko Brkic

Erling Haaland, WM 2026: Warum steht "Braut" auf seinem Trikot bei Norwegen?

Weltmeisterschaft
Irak - Norwegen
Irak
Norwegen
E. Haaland

Auf Erling Haalands Trikot prangt mit "Braut" auch der erste Teil seines Nachnamens. GOAL erklärt die Gründe.

Wer Spiele von Manchester City und Erling Haaland verfolgt, kennt das Bild: Über der Rückennummer 9 prangt schlicht der Name "Haaland". In der norwegischen Nationalmannschaft sieht das jedoch anders aus. Dort steht auf seinem Trikot nicht nur "Haaland", sondern "Braut Haaland".

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Was es damit auf sich hat, erklärt GOAL.

  • Erling Haaland, WM 2026: Warum steht "Braut" auf seinem Trikot bei Norwegen?

    Die Entscheidung traf Haaland nicht erst vor Kurzem, sondern bereits im August des vergangenen Jahres. Seitdem läuft er für Norwegen mit dem Namenszusatz "Braut" auf. Der Hintergrund: "Braut" ist der Nachname seiner Mutter, der ehemaligen norwegischen Siebenkämpferin Gry Marita Braut.

    Die Änderung spiegelt sowohl Tradition als auch Identität in seiner Heimat wider. In Norwegen dienen Nachnamen häufig als Ausdruck familiärer Herkunft und regionaler Wurzeln. Haalands vollständiger Name lautet Erling Braut Haaland: "Braut" stammt von der Seite seiner Mutter, während "Haaland" von seinem Vater, dem ehemaligen Manchester-City-Profi Alf-Inge Haaland, übernommen wurde.

    Anders als in vielen anderen Ländern, in denen zusätzliche Namensbestandteile oft kaum Beachtung finden, werden in Norwegen beide Namen häufig als Teil der offiziellen Identität geführt. Diese kulturelle Tradition erklärt, warum der Stürmer in der Nationalmannschaft nun mit "Braut Haaland" auf dem Rücken aufläuft und damit auch die mütterliche Seite seiner Familie sichtbar macht.

    In den sozialen Medien tritt er bereits seit Jahren als Erling Braut Haaland auf, etwa auf Instagram. Auf Vereinsebene wurde dagegen stets die kürzere Variante "Haaland" verwendet.

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  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland, WM 2026: Warum steht "Braut" auf seinem Trikot bei Norwegen? Der Spielplan der Skandinavier im Überblick

    Für Haaland geht mit der WM in den USA, Mexiko und Kanada ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Erstmals wird der Torjäger bei einer Weltmeisterschaft auflaufen. In Gruppe I bekommt es Norwegen mit Frankreich, Senegal und dem Irak zu tun. Der Auftakt erfolgt in der Nacht auf den 17. Juni, ehe die Skandinavier auf Senegal (23. Juni) und zum Abschluss der Gruppenphase auf Frankreich (26. Juni) treffen.

    DatumUhrzeit (MEZ)Gegner
    17. Juni0 UhrIrak
    23. Juni2 UhrSenegal
    26. Juni21 UhrFrankreich

  • Erling Haaland, WM 2026: Warum steht "Braut" auf seinem Trikot bei Norwegen? Seine Statistiken in der Saison 2025/26 für Manchester City

    Spiele52
    Tore38
    Vorlagen9
    Einsatzminuten4.144
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