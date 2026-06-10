Erling Haaland, WM 2026: Warum steht "Braut" auf seinem Trikot bei Norwegen?

Die Entscheidung traf Haaland nicht erst vor Kurzem, sondern bereits im August des vergangenen Jahres. Seitdem läuft er für Norwegen mit dem Namenszusatz "Braut" auf. Der Hintergrund: "Braut" ist der Nachname seiner Mutter, der ehemaligen norwegischen Siebenkämpferin Gry Marita Braut.

Die Änderung spiegelt sowohl Tradition als auch Identität in seiner Heimat wider. In Norwegen dienen Nachnamen häufig als Ausdruck familiärer Herkunft und regionaler Wurzeln. Haalands vollständiger Name lautet Erling Braut Haaland: "Braut" stammt von der Seite seiner Mutter, während "Haaland" von seinem Vater, dem ehemaligen Manchester-City-Profi Alf-Inge Haaland, übernommen wurde.

Anders als in vielen anderen Ländern, in denen zusätzliche Namensbestandteile oft kaum Beachtung finden, werden in Norwegen beide Namen häufig als Teil der offiziellen Identität geführt. Diese kulturelle Tradition erklärt, warum der Stürmer in der Nationalmannschaft nun mit "Braut Haaland" auf dem Rücken aufläuft und damit auch die mütterliche Seite seiner Familie sichtbar macht.

In den sozialen Medien tritt er bereits seit Jahren als Erling Braut Haaland auf, etwa auf Instagram. Auf Vereinsebene wurde dagegen stets die kürzere Variante "Haaland" verwendet.