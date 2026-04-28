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Erling Haaland von Manchester City sendet eine klare Botschaft an Real Madrid und den FC Barcelona
Haaland hat sich entschlossen gezeigt, Spekulationen über einen möglichen Abschied von Manchester City ein für alle Mal auszuräumen. Der 25-Jährige, der einer der treffsichersten Torjäger im Weltfußball ist, ist seit jeher ein beliebtes Ziel der spanischen Presse; Berichten zufolge möchten Real Madrid und Barcelona ihn gerne aus der Premier League abwerben.
Nachdem Haaland im Januar 2025 einen bahnbrechenden Zehnjahresvertrag im Etihad Stadium unterschrieben hat, betont er nun erneut, dass er seine Zukunft in Manchester sieht. Der Stürmer zeigt seine Begeisterung für die Entwicklung des Vereins und macht damit alle unmittelbaren Hoffnungen der spanischen Giganten zunichte, ihn unter Vertrag zu nehmen.
- AFP
„Ich bin total glücklich“: Erling Haaland beendet Spekulationen
Im Gespräch mit ESPN beschreibt Haaland offen, wie er sich aktuell fühlt und warum er keine neue Herausforderung bei einem anderen Verein sucht. Er betont, dass das neue Projekt im Etihad-Stadion weiterhin das perfekte Umfeld für seine persönliche und berufliche Entwicklung bietet.
„Ich bin superglücklich und freue mich auf das, was kommt, denn ich glaube, es sind spannende Zeiten für City als Verein und auch für mich als Spieler“, sagte Haaland. „Ich freue mich darauf, bei City weiterzumachen.“
Warnung an die Konkurrenten in der Premier League
Haaland warnt den Rest der Premier League und sagt, die jüngste Übergangsphase von City sei nun beendet. In den vergangenen 18 Monaten hat Pep Guardiola zahlreiche junge Spieler wie Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi und Rayan Cherki eingebaut. Haaland erwartet, dass City noch stärker wird, sobald sich diese Neuzugänge vollständig an die Härte des englischen Spiels und an Guardiolas anspruchsvolles System angepasst haben.
„In den letzten Jahren hat sich viel verändert, ich würde sagen, vor allem im letzten Jahr“, sagte Haaland. „Es gibt viele Spieler, die schon lange hier sind. Mit neuen Spielern braucht es also Zeit. Es ist für niemanden einfach, in eine neue Liga, ein neues Land und all das zu kommen. Es braucht Zeit, sich anzupassen. Ich denke, es sind spannende Zeiten, und ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein.“
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Manchester City jagt ein historisches Triple
Obwohl zu Beginn der Saison intern die Vermutung aufkam, dass City in der taktischen Entwicklung hinter Arsenal zurückliegen könnte, ist der Verein weiterhin auf Kurs für ein historisches Triple. Haaland bleibt der Dreh- und Angelpunkt eines Angriffs, der mit dem Herannahen der entscheidenden Phase der Saison immer ausgefeilter wirkt.
Man City hat ein Spiel weniger als Arsenal, das mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze der Premier League steht. Ein Sieg gegen Everton nächste Woche würde den Cityzens die Tabellenführung zurückbringen, während sie gleichzeitig das FA-Cup-Finale gegen Chelsea Mitte Mai im Visier haben.