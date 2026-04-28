Erling Haaland von Manchester City sendet eine klare Botschaft an Real Madrid und den FC Barcelona

Haaland hat sich entschlossen gezeigt, Spekulationen über einen möglichen Abschied von Manchester City ein für alle Mal auszuräumen. Der 25-Jährige, der einer der treffsichersten Torjäger im Weltfußball ist, ist seit jeher ein beliebtes Ziel der spanischen Presse; Berichten zufolge möchten Real Madrid und Barcelona ihn gerne aus der Premier League abwerben.

Nachdem Haaland im Januar 2025 einen bahnbrechenden Zehnjahresvertrag im Etihad Stadium unterschrieben hat, betont er nun erneut, dass er seine Zukunft in Manchester sieht. Der Stürmer zeigt seine Begeisterung für die Entwicklung des Vereins und macht damit alle unmittelbaren Hoffnungen der spanischen Giganten zunichte, ihn unter Vertrag zu nehmen.