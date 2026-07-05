Norwegen rudert weiter, Brasilien trauert: Erling Haaland schießt die Skandinavier zum ersten Mal in ihrer Geschichte ins Viertelfinale einer WM, der Rekordweltmeister muss seinen Traum vom sechsten Titel einmal mehr begraben. So reagiert die internationale Presse.
"Erling Haaland frisst Brasilien auf!" Presse feiert Norwegens Superstar und auch einen überraschenden Helden nach dem WM-Coup
Norwegische Presse bedankt sich auch bei Keeper Nyland
NRK: "Erling Haaland hat Norwegen in den Himmel geschickt."
VG: "Örjan Nyland stand wie eine lebende Mauer, bevor Erling Braut Haaland norwegische Sportgeschichte schrieb. Norwegen hat es noch nie ins Viertelfinale geschafft. Aber Norwegen hatte noch nie Erling Braut Haaland."
Dagbladet: "Ein Erdbeben. Norwegen hat Brasilien aus der Weltmeisterschaft geworfen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Wir haben die Supermacht aus der Weltmeisterschaft geworfen. Das ist die größte norwegische Sportleistung aller Zeiten."
Aftenposten: "HALLELUJA. Historischer WM-Abend. Wir haben Brasilien besiegt. Das norwegische Fußballabenteuer erreicht ungeahnte Höhen und die ganze Welt fiebert mit."
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Erling Haaland als "göttergleicher Cyborg"
The Guardian: "Haalands später Doppelpack schockt Brasilien und schickt Norwegen ins WM-Viertelfinale."
The Sun: "All Haal King Erling. Erling Haaland gewann die Schlacht, Norwegen gewann den Krieg und das Wikingerschiff rudert ins Viertelfinale."
Marca: "Ein Cyborg vernichtet Brasilien."
AS: "Haaland frisst Brasilien auf. Es sind bereits sieben Tore, die er bei seiner ersten Weltmeisterschaft erzielt hat. Tödlich. Unmenschlich. Der "Cyborg", vor dem die ganze Welt Angst hat."
Sport: "Göttergleich! Historisch! Haaland erzielt einen Doppelpack und Norwegen wirft Brasilien raus."
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Nyland vollbringt "Heldentaten" - Ancelotti "konnte kein Wunder vollbringen"
Gazzetta dello Sport: "Haaland ist größer als Brasilien. Zwei großartige Tore bestrafen eine glanzlose Selecao, Ancelotti wird nach Hause geschickt. Vor vielen Jahren hätte Norwegens Ausscheiden gegen Brasilien das Ende der Welt bedeuten können, doch die WM hat sich komplett verändert. Nicht einmal Ancelotti konnte ein Wunder vollbringen, und das will bei dem erfolgreichsten Trainer aller Zeiten schon etwas heißen."
Corriere dello Sport: "Norwegens Traum wurde in East Rutherford wahr: Haalands Doppelpack besiegelte Brasiliens Niederlage."
Tuttosport: "Erling-Show. Haaland erzielt einen legendären Doppelpack, Nyland wird zum Helden. Ancelottis Brasilien scheidet aus."
L'Équipe: "Haaland auf Mission, Brasilien zu Hause."
The Athletic: "Was für eine Leistung Norwegens bei ihrer ersten Weltmeisterschaft seit 1998! Mit Haaland an der Spitze und Nyland, der am anderen Ende des Feldes Heldentaten vollbringt, haben sie eine echte Chance, jeden zu schlagen."
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Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.