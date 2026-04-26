Erinnerungen an den Zwangsabstieg von Juventus Turin werden wach: Schon wieder ein Schiedsrichter-Skandal in Italien

Rocchi soll den Ermittlungen zufolge Druck auf Schiedsrichter ausgeübt und Einfluss auf VAR-Entscheidungen genommen haben. Zudem geht es um den Vorwurf, bei Ansetzungen Referees ausgewählt zu haben, die Inter Mailand zugeneigt gewesen seien, wie Gazzetta dello Sport berichtet. Im Fokus stehen mehrere Spiele der aktuellen Saison 2025/2026.

Rocchi (52) wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, er habe stets korrekt gehandelt. Die Selbst-Suspendierung sei erfolgt, um den Ablauf der Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen. Er ist seit 2021 Schiedsrichterkoordinator für die Serie A und B.