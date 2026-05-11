Erinnerung an verstorbenen Diogo Jota: FC Liverpool präsentiert Denkmal

Das Denkmal zeigt in der Mitte eine fließende Herzskulptur, die an Diogos ikonischen Torjubel erinnern soll. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, sind auch die Zahlen 20 und 30 zu sehen - die jeweiligen Rückennummern der Brüder. Außerdem wurde das Lied verewigt, das die Liverpool-Fans bis heute zu Ehren Jotas in der 20. Minute jedes Spiels anstimmen.

Das auf einem Steinsockel angebrachte Denkmal soll an der 97 Avenue aufgestellt werden, wo schon jetzt Blumen, Schals, Karten, Trikots und kleine Kunstwerken an die Brüder erinnern. Jota und Silva waren im Juli 2025 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.