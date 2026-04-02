"Gib auf und verpiss dich": Ex-Chelsea-Spieler fordert Blues-Star Enzo Fernandez nach heiklen Kommentaren zum Abgang auf

Nach dem Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war Fernandez von ESPN Argentinien gefragt worden, ob er auch noch in der kommenden Saison für die Blues spielen wird. "Ich weiß es nicht. Mein Fokus liegt jetzt erstmal hier. Wir haben noch Spiele in der Premier League und auch den FA-Cup. Danach kommt die WM - und danach müssen wir mal sehen", sagte er. Fernandez steht bei Chelsea noch bis 2032 unter Vertrag.

In der vergangenen Woche erklärte er dann in einem Video bei LuzuTV: "Ich sage immer meiner Frau, dass, wenn ich eine Stadt in Europa wählen müsste, in der ich gerne leben will, ich Madrid sehr mag."