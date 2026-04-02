Der ehemalige Chelsea-Spieler Mikel John Obi hat Blues-Kapitän Enzo Fernandez für dessen Aussagen scharf kritisiert und ihn zum Abgang von der Stamford Bridge aufgefordert. Fernandez hatte sich zuletzt nicht über den Sommer hinaus zu Chelsea bekannt und kurz darauf auch noch verraten, dass er gerne einmal in Madrid leben möchte.
"Gib auf und verpiss dich": Ex-Chelsea-Spieler fordert Blues-Star Enzo Fernandez nach heiklen Kommentaren zum Abgang auf
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Enzo Fernandez: "Ich mag Madrid sehr"
Nach dem Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war Fernandez von ESPN Argentinien gefragt worden, ob er auch noch in der kommenden Saison für die Blues spielen wird. "Ich weiß es nicht. Mein Fokus liegt jetzt erstmal hier. Wir haben noch Spiele in der Premier League und auch den FA-Cup. Danach kommt die WM - und danach müssen wir mal sehen", sagte er. Fernandez steht bei Chelsea noch bis 2032 unter Vertrag.
In der vergangenen Woche erklärte er dann in einem Video bei LuzuTV: "Ich sage immer meiner Frau, dass, wenn ich eine Stadt in Europa wählen müsste, in der ich gerne leben will, ich Madrid sehr mag."
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Mikel John Obi: "Solche Statements macht man nicht"
Diese Kommentare brachten Mikel John Obi auf die Palme: "Der ist doch kein Leader", wetterte er im Podcast 'Obi One'. "Wenn er ein Leader wäre, den die Spieler respektieren und zu dem sie aufschauen, würde er solche Aussagen nicht machen."
Der Nigerianer ergänzte: "Solche Statements macht man nicht, wenn man gerade auf peinliche Art und Weise aus der Champions League ausgeschieden ist, auch noch als Kapitän. Kein Spieler ist größer als der Verein. Wenn es dir reicht, gib auf und verpiss dich. Und dann machen wir weiter."
Enzo Fernandez kam im Januar 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 121 Millionen Euro von Benfica zu Chelsea.
Die Zahlen von Enzo Fernandez in der Saison 25/26:
- Spiele: 46
- Einsatzminuten: 3661
- Tore: 12
- Assists: 6
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.