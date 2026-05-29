"Er wusste ganz genau, dass er nicht in diese Liga gehört": Ließ ein BVB-Talent die nötige Ernsthaftigkeit vermissen?

Dabei gab es beim FC Basel damals am 1. Februar eigentlich nur wenig Anlass zur Freude. Der amtierende Schweizer Meister hatte gerade zu Hause mit 1:2 gegen Aufsteiger und Sensationstabellenführer FC Thun - den späteren Titelgewinner - verloren. Der Rückstand nach oben betrug dadurch nicht sieben, sondern auf einmal 13 Punkte.

Doch Julien Duranville hatte nach seinem ersten Startelfeinsatz überzeugt, wie er es auch schon eine Woche zuvor als Joker tat. Nur drei Tage, nachdem seine halbjährige Leihe von Borussia Dortmund nach Basel unter Dach und Fach gebracht wurde, ebnete der junge Belgier mit der entscheidenden Vorlage in der vierten Minute der Nachspielzeit den Weg zu einem dramatischen 4:3-Auswärtssieg beim FC Zürich.

An der Seitenlinie im Stadion Letzigrund stand da noch Ludovic Magnin für den FCB. Einen Tag später wurde er nach 33 Pflichtspielen durch Lichtsteiner ersetzt. Es war ein Trainerwechsel, den man hatte kommen sehen, da die Resultate beim ambitionierten Klub vom Rhein bereits vor der Winterpause nicht wirklich gut waren.

Obwohl Lichtsteiner als Spieler riesige Erfahrung im Ausland gesammelt hatte, als Coach war er noch ein unbeschriebenes Blatt. Nie zuvor hatte er ein Team auf Profiniveau trainiert, er kam vom FC Wettswil aus der vierthöchsten Schweizer Liga. Und unmittelbar in einer Phase, die rückblickend zum neuralgischen Zeitpunkt dieser Baseler Saison zum Vergessen wurde.

Drei große Spiele standen an - sie gingen allesamt verloren. Zu Hause zog man gegen Viktoria Pilsen in der Europa League den Kürzeren und musste die letzten Hoffnung auf ein Weiterkommen begraben. Es folgte besagte Pleite gegen Thun, kurz darauf flog man in St. Gallen auch noch im Viertelfinale aus dem Pokal.

Dies ist die sportliche Grundlage, die man kennen sollte, möchte man über Duranvilles Zeit in Basel urteilen. "Diese drei Niederlagen haben die gesamte Dynamik im Team verändert. Das hat es wiederum unglaublich schwierig für jemanden wie Duranville gemacht, sich in diesem Klima irgendwie vernünftig entwickeln zu können", sagt Linus Schauffert, Redakteur der Baseler Zeitung, zu SPOX.