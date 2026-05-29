Der Start verlief verheißungsvoll, die ersten Lobeshymnen ließen nicht lange auf sich warten. "Ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, der uns enorm weiterbringt", sagte Stephan Lichtsteiner. "Eine Talentklasse, bei der man sagen muss: wow!"
"Er wusste ganz genau, dass er nicht in diese Liga gehört": Ließ ein BVB-Talent die nötige Ernsthaftigkeit vermissen?
Duranville startet gut beim FC Basel, der eine Saison zum Vergessen erlebt
Dabei gab es beim FC Basel damals am 1. Februar eigentlich nur wenig Anlass zur Freude. Der amtierende Schweizer Meister hatte gerade zu Hause mit 1:2 gegen Aufsteiger und Sensationstabellenführer FC Thun - den späteren Titelgewinner - verloren. Der Rückstand nach oben betrug dadurch nicht sieben, sondern auf einmal 13 Punkte.
Doch Julien Duranville hatte nach seinem ersten Startelfeinsatz überzeugt, wie er es auch schon eine Woche zuvor als Joker tat. Nur drei Tage, nachdem seine halbjährige Leihe von Borussia Dortmund nach Basel unter Dach und Fach gebracht wurde, ebnete der junge Belgier mit der entscheidenden Vorlage in der vierten Minute der Nachspielzeit den Weg zu einem dramatischen 4:3-Auswärtssieg beim FC Zürich.
An der Seitenlinie im Stadion Letzigrund stand da noch Ludovic Magnin für den FCB. Einen Tag später wurde er nach 33 Pflichtspielen durch Lichtsteiner ersetzt. Es war ein Trainerwechsel, den man hatte kommen sehen, da die Resultate beim ambitionierten Klub vom Rhein bereits vor der Winterpause nicht wirklich gut waren.
Obwohl Lichtsteiner als Spieler riesige Erfahrung im Ausland gesammelt hatte, als Coach war er noch ein unbeschriebenes Blatt. Nie zuvor hatte er ein Team auf Profiniveau trainiert, er kam vom FC Wettswil aus der vierthöchsten Schweizer Liga. Und unmittelbar in einer Phase, die rückblickend zum neuralgischen Zeitpunkt dieser Baseler Saison zum Vergessen wurde.
Drei große Spiele standen an - sie gingen allesamt verloren. Zu Hause zog man gegen Viktoria Pilsen in der Europa League den Kürzeren und musste die letzten Hoffnung auf ein Weiterkommen begraben. Es folgte besagte Pleite gegen Thun, kurz darauf flog man in St. Gallen auch noch im Viertelfinale aus dem Pokal.
Dies ist die sportliche Grundlage, die man kennen sollte, möchte man über Duranvilles Zeit in Basel urteilen. "Diese drei Niederlagen haben die gesamte Dynamik im Team verändert. Das hat es wiederum unglaublich schwierig für jemanden wie Duranville gemacht, sich in diesem Klima irgendwie vernünftig entwickeln zu können", sagt Linus Schauffert, Redakteur der Baseler Zeitung, zu SPOX.
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Julien Duranville in Basel: 17 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage
Duranville, der beim BVB nach einer bei der Klub-WM unglücklich zugezogenen Schultereckgelenkssprengung knapp vier Monate pausieren musste und dann lediglich 124 Einsatzminuten bei der U23 in der Regionalliga bekam, wurde in Basel jedoch durchaus als Hoffnungsträger gesehen. Die Mannschaft hatte im Winter Angreifer Philip Otele an den HSV verloren und ohnehin extreme Mühe mit dem Toreschießen. Da man einen echten Stürmer nicht bekam, sollte fortan Duranville Scorerpunkte liefern.
Das gelang dem 20-Jährigen allerdings kaum. Zwei Treffer und diese eine Vorlage aus seinem ersten Spiel stehen bei 17 absolvierten Pflichtspielen zu Buche. Duranville erhielt 829 Minuten Spielzeit, das sind im Schnitt knapp 49 Minuten pro Partie. Elfmal stand er in der Startelf.
Dabei war der Boden eigentlich bereitet, um einen größeren Eindruck zu hinterlassen. Während auf der linken Außenbahn Benie Traore gesetzt war, hatte Duranville im Baseler 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 auf rechts im Grunde wenig Konkurrenz. Dort spielte er auch vorrangig, teilte sich letztlich aber die Einsatzzeit mit Sommer-Neuzugang Ibrahim Salah.
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Duranville "brannte nicht unbedingt dafür, für Basel zu spielen"
Doch weder Basel unter Lichtsteiner noch Duranville im Speziellen überzeugten mit ihren Leistungen. FCB-Legende Erni Maissen fällte beim Nachrichtenportal Nau in Richtung des Belgiers ein frühes, deutliches Urteil. "Duranville ist ein Zirkus-Fußballer, ein Schönwetter-Kicker. Er ist immer dort, wo nicht viel passiert", schrieb der 68-Jährige in seiner Kolumne.
Redakteur Schauffert kommt mit weniger Populismus aus: "Duranville hat seine Einsätze bekommen, aber nicht wirklich groß etwas gerissen. Es war immer in Ordnung, was er gezeigt hat." Schauffert macht vor allem individuelle Unzulänglichkeiten des fünfmaligen U21-Nationalspielers aus, die eine bessere Entwicklung verhinderten.
"Von den Ansätzen und seinem Talent her ist er natürlich überragend. Das hat man sofort gemerkt. Er gehört eigentlich nicht in diese Liga und muss höher spielen", sagt er. "Man hatte das Gefühl, dass er das auch selbst ganz genau wusste und nicht unbedingt dafür brannte, für Basel zu spielen. Er hat oft die letzte Konsequenz in seinen Aktionen vermissen lassen."
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Duranville bei Basel: "Er agierte schon sehr verspielt"
Das ist durchaus bedenklich für ein zweifelsohne herausragendes Talent, das der heutige Bayern-Trainer Vincent Kompany schon vor Jahren als potenziellen Ballon-d'Or-Gewinner ausgemacht hatte. Duranville hatte als Profi bislang zwar reichlich Pech mit allerhand Verletzungen, doch zu diesem fragilen Zeitpunkt seiner Karriere muss von ihm nun in jeder Hinsicht mehr kommen - vor allem mehr Ernsthaftigkeit.
"Er agierte schon sehr verspielt und hat es auch mit viel Hacke, Spitze, eins, zwei, drei herausgefordert", urteilt Schauffert. "So verschuldete er hin und wieder einen Ballverlust, der vermeidbar gewesen wäre. Andererseits war das Spiel des FC Basel in der Rückrunde von vielen individuellen Fehlern und falschen Entscheidungen geprägt. Duranville fiel dabei nicht ab."
Basel beendete die Saison, in die man als Doublesieger gegangen war, letztlich auf Rang fünf der Meisterrunde - mit einem negativen Torverhältnis und 19 Zählern Rückstand auf Thun. Lichtsteiners Punkteschnitt nach 19 Spielen ist mit 1,05 äußerst schwach. Der Klub verpasste somit alle Saisonziele und steht nun vor einem großen Umbruch auf allen Ebenen.
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Hat Julien Duranville noch eine Zukunft beim BVB?
Zwar wäre ein Spieler wie Duranville durchaus ein Kandidat für den Neuanfang: jung, großes Talent, potenziell hoher Wiederverkaufswert. Doch die vom FCB angestrebte Kaufoption gewährten die Dortmunder nicht. Stattdessen könnte Basel von einer Weiterverkaufsklausel in unbekannter, aber angeblich erheblicher Höhe profitieren, sollte der BVB den noch bis 2028 unter Vertrag stehenden Duranville verkaufen.
Das scheint auch der Plan des deutschen Vizemeisters zu sein. Im vergangenen Dezember hatte Trainer Niko Kovac hinsichtlich der permanenten Nichtberücksichtigung des Belgiers ein hartes Urteil gesprochen: "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser."
Stolze 8,5 Millionen Euro hatte die Borussia einst im Januar 2023 für den damals erst 16-jährigen Duranville hingeblättert. Die Wette ging bisher nicht im Geringsten auf. Dennoch bringt er allein durch seine Anlagen - riesiges Tempo, hervorragendes Dribbling, starke Richtungsänderungen mit Ball - weiterhin die große Fantasie mit, sich zu einem Spieler der höchsten Güteklasse entwickeln zu können.
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Duranvilles Zeit beim BVB könnte nach 691 absolvierten Spielminuten enden
Noch vor vier Monaten hatte man in Dortmund offenbar einen ähnlichen Eindruck. Der mittlerweile entlassene Sportdirektor Sebastian Kehl hatte Duranville mit den Worten nach Basel geschickt, er sei ein Spieler, "in dem wir weiterhin großes Potenzial sehen". Und: "Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt für seine weitere Perspektive hier beim BVB der richtige ist."
Kehl ist bei den Westfalen nun Geschichte, ein ähnliches Schicksal könnte auch Duranville erleiden. Werbung für sich konnte er in Basel aus vielerlei Gründen nicht machen. Trudelt für ihn ein werthaltiges Angebot ein, dürften sich die Wege nach 691 absolvierten Minuten für die BVB-Profis trennen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.