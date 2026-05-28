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Er wurde erst am Montag nach dem blamablen Verpassen der CL bei der AC Milan entlassen: Massimiliano Allegri soll Spitzenklub übernehmen
Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis hat entschlossen gehandelt, um einen Nachfolger für Antonio Conte zu finden, der die SSC Neapel auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der Präsident des Zweiten der italienischen Serie A soll sich für Max Allegri entschieden haben, der erst am Montag nach dem blamablen Verpassen der CL mit der AC Milan auf den Markt kam. Laut Gianluca Di Marzio sei es zu einer vollständigen mündlichen Einigung gekommen. Allegri soll bei Napoli einen Zweijahresvertrag erhalten und würde somit - anders als sein Ex-Klub - in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse aktiv sein.
Der Toskaner setzte sich in der Endauswahl gegen andere Kandidaten wie den scheidenden Bologna-Trainer Vincenzo Italiano durch.
Die AC Milan muss einem Wechsel Allegris nach Napoli zustimmen
Allegri und Napoli haben die Verhandlungen weit vorangetrieben, doch bevor der Club ihn als neuen Trainer vorstellen kann, muss er eine letzte Hürde nehmen. Er muss seinen Vertrag mit der AC Mailand auflösen - und sich auf eine mögliche Abfindungsuzahlung einigen. Bisher ist er nur beurlaubt. Erst wenn diese Formalität erledigt ist, kann er sich rechtlich an den süditalienischen Meister binden.
Allegri gewann in seiner Karriere mit der AC Mailand und Juventus Turin sechsmal den Meistertitel. Nichts anderes würde auch bei Napoli von ihm erwartet werden.