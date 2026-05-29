Der FC Bayern München hat nach den fehlgeschlagenen Bemühungen um Anthony Gordon wohl einen Angreifer im Auge, der unter anderem Stürmerlegende Thierry Henry begeistert.
Er würde rund 80 Millionen Euro kosten! Liefert sich der FC Bayern das nächste Transferduell mit dem FC Barcelona?
Wechsel zum FC Bayern? Bournemouth würde wohl rund 80 Millionen Euro für Junior Kroupi verlangen
Wie Absolut Bayern berichtet, handelt es sich dabei um Junior Kroupi von Premier-League-Klub AFC Bournemouth. Scouts des deutschen Rekordmeisters beobachten den 19-Jährigen demnach ganz genau.
Die Ablösesumme würde für den Fall einer Verpflichtung Kroupis üppig ausfallen. Dem Vernehmen nach hat Bournemouth einen Preis in Höhe von rund 80 Millionen Euro für den technisch versierten und mit einem guten Torabschluss versehenen Offensivmann im Sinn. Beim Sechsten der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit steht Kroupi noch langfristig bis 2030 unter Vertrag.
Zudem hätte Bayern in einem Werben um den französischen U21-Nationalspieler wohl mächtig Konkurrenz. Anfang Mai war von einem angeblichen Interesse des FC Barcelona berichtet worden, auch bei englischen Giganten wie Manchester City oder Arsenal soll Kroupi hoch im Kurs stehen.
In Gunners-Legende Thierry Henry hat der Franzose jedenfalls einen berühmten Bewunderer: "Ich bin über seine Entwicklung nicht überrascht", sagte Henry bei Sky Sports über seinen Landsmann und führte aus, dass er Kroupi als damaliger französischer U21-Nationaltrainer vor einigen Jahren schon mit 16 nominieren wollte: "Das hat nicht so richtig geklappt, weil er noch nicht einmal für die U17, U18 oder U19 gespielt hatte", erklärte Henry und schwärmte: "Aber wenn ich einen Spieler mit diesem rohen Talent und diesem Willen sehe, dann ist mir das Alter egal."
- Getty Images Sport
Barcelona schnappt Bayern Anthony Gordon weg
Kroupi stammt aus dem Nachwuchs des französischen Erstligisten FC Lorient. Dort hatte er schon mit 16 für die Profis in der Ligue 1 debütiert, Bournemouth legte im Februar 2025 13 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Kroupi blieb für die restliche Saison 2024/25 allerdings noch per Leihe in Lorient und führte seinen Heimatklub mit 22 Toren in 30 Spielen zum Wiederaufstieg in Frankreichs höchste Spielklasse.
Der Sprung in die Premier League gelang Kroupi in Bournemouth nach einigen Wochen Anlaufzeit gut, vor allem in der Endphase der abgelaufenen Saison konnte er häufig glänzen. Insgesamt kam der Youngster in 33 Premier-League-Einsätzen auf 13 Treffer. Für Bayern, das im Sommer im Optimalfall einen Spieler holen will, der in der Offensive mehrere Positionen bekleiden kann, ist Kroupi auch aufgrund seiner Flexibilität interessant. So kann er als zentrale Spitze spielen, aber auch etwas zurückgezogen als Zehner oder über die Flügel agieren.
Als Bayerns Wunschspieler für die Rolle, vor allem gleichzeitig Herausforderer für Luis Diaz auf links als auch Backup für Harry Kane auf der Neun zu sein, galt zuletzt Anthony Gordon. Der Engländer von Newcastle United wir aber nun zum FC Barcelona wechseln.
Neben Gordon wurde in den vergangenen Wochen allen voran auch Yan Diomande bei den Bayern gehandelt. Der Offensivkünstler von RB Leipzig würde aber wohl mehr als 100 Millionen Euro kosten und kokettiert zudem eher mit einem Transfer zum FC Liverpool. Auch Paris Saint-Germain soll großes Interesse an Diomande haben.
Die nächsten Termine des FC Bayern München
Termin
Spiel
Wettbewerb
25. Juli
Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Testspiel
4. August
Jeju SK FC - FC Bayern
Testspiel
7. August
FC Bayern - Aston Villa
Testspiel
15. August
FC Bayern - RB Leipzig
Testspiel
22. August
Borussia Dortmund - FC Bayern
DFL-Supercup
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.