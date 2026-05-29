Er würde rund 80 Millionen Euro kosten! Liefert sich der FC Bayern das nächste Transferduell mit dem FC Barcelona?

Wie Absolut Bayern berichtet, handelt es sich dabei um Junior Kroupi von Premier-League-Klub AFC Bournemouth. Scouts des deutschen Rekordmeisters beobachten den 19-Jährigen demnach ganz genau.

Die Ablösesumme würde für den Fall einer Verpflichtung Kroupis üppig ausfallen. Dem Vernehmen nach hat Bournemouth einen Preis in Höhe von rund 80 Millionen Euro für den technisch versierten und mit einem guten Torabschluss versehenen Offensivmann im Sinn. Beim Sechsten der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit steht Kroupi noch langfristig bis 2030 unter Vertrag.

Zudem hätte Bayern in einem Werben um den französischen U21-Nationalspieler wohl mächtig Konkurrenz. Anfang Mai war von einem angeblichen Interesse des FC Barcelona berichtet worden, auch bei englischen Giganten wie Manchester City oder Arsenal soll Kroupi hoch im Kurs stehen.

In Gunners-Legende Thierry Henry hat der Franzose jedenfalls einen berühmten Bewunderer: "Ich bin über seine Entwicklung nicht überrascht", sagte Henry bei Sky Sports über seinen Landsmann und führte aus, dass er Kroupi als damaliger französischer U21-Nationaltrainer vor einigen Jahren schon mit 16 nominieren wollte: "Das hat nicht so richtig geklappt, weil er noch nicht einmal für die U17, U18 oder U19 gespielt hatte", erklärte Henry und schwärmte: "Aber wenn ich einen Spieler mit diesem rohen Talent und diesem Willen sehe, dann ist mir das Alter egal."