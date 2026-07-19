Als nach der Gelb-Roten Karte für Messis Teamkollege Enzo Fernandez in der Nachspielzeit der regulären 90 Minuten der gefoulte Pau Cubarsi auf dem Rasen behandelt wurde und die Partie kurzzeitig unterbrochen war, sprach Cucurella mit Argentiniens Superstar und fasste sich dabei kurz an den Mund.

Messi nahm das zum Anlass, um die Unparteiischen auf Cucurellas Aktion aufmerksam zu machen und indirekt eine Rote Karte für den Spanier zu fordern. Denn: Als Reaktion auf den Rassismus-Eklat im Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid im Februar, als Benficas Gianluca Prestianni Real-Star Vinicius Junior mit vor den Mund gehaltener Hand wohl rassistisch beleidigte, hatte die FIFA für die WM 2026 eine strenge neue Regel eingeführt.

Diese besagt, dass Spieler, die sich beim Reden die Hand vor den Mund halten und es sich dabei sichtbar um eine konfrontative Situation handelt, mit Rot bestraft werden sollen. Paraguays Miguel Almiron hatte im Gruppenspiel gegen die Türkei auf diese Art und Weise eine Rote Karte gesehen.

Bei Cucurella allerdings war nicht wirklich zu erkennen, dass er mit seinen Worten Ärger mit Messi suchte oder den 39-Jährigen beleidigen wollte. Daher wurde die Szene auch vom VAR nicht weiter verfolgt.