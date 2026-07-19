Lionel Messi wollte bei Argentiniens Niederlage im WM-Finale einen Platzverweis für Spaniens Marc Cucurella einfädeln - und wurde dafür heftig kritisiert.
Er wollte einen Platzverweis für Marc Cucurella einfädeln! Eine Szene im WM-Finale bringt Lionel Messi ganz viel Kritik ein
Lionel Messi wollte Platzverweis für Spanier einfädeln
Als nach der Gelb-Roten Karte für Messis Teamkollege Enzo Fernandez in der Nachspielzeit der regulären 90 Minuten der gefoulte Pau Cubarsi auf dem Rasen behandelt wurde und die Partie kurzzeitig unterbrochen war, sprach Cucurella mit Argentiniens Superstar und fasste sich dabei kurz an den Mund.
Messi nahm das zum Anlass, um die Unparteiischen auf Cucurellas Aktion aufmerksam zu machen und indirekt eine Rote Karte für den Spanier zu fordern. Denn: Als Reaktion auf den Rassismus-Eklat im Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid im Februar, als Benficas Gianluca Prestianni Real-Star Vinicius Junior mit vor den Mund gehaltener Hand wohl rassistisch beleidigte, hatte die FIFA für die WM 2026 eine strenge neue Regel eingeführt.
Diese besagt, dass Spieler, die sich beim Reden die Hand vor den Mund halten und es sich dabei sichtbar um eine konfrontative Situation handelt, mit Rot bestraft werden sollen. Paraguays Miguel Almiron hatte im Gruppenspiel gegen die Türkei auf diese Art und Weise eine Rote Karte gesehen.
Bei Cucurella allerdings war nicht wirklich zu erkennen, dass er mit seinen Worten Ärger mit Messi suchte oder den 39-Jährigen beleidigen wollte. Daher wurde die Szene auch vom VAR nicht weiter verfolgt.
- AFP
Lionel Messi in der Kritik: "Das ist Verzweiflung"
"Das ist Verzweiflung", war der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney als TV-Experte bei BBC Sport schwer enttäuscht von Messi. "Argentinien spielt eben so. Wir wissen alle, wie sie auf dem Platz agieren. Man muss aber trotzdem immer Sportsmann bleiben - und daher war es traurig zu sehen, was Messi da gemacht hat."
Auch der frühere englische Nationaltorwart Joe Hart sah die Szene ziemlich kritisch: "Das hat mir gar nicht gefallen von Messi. Das zeigt nur, wie sehr Spanien überlegen ist, wenn selbst Messi sich zu so etwas verleiten lässt", so Hart.
Kurz nach der Gelb-Roten Karte für Fernandez hatte sich ein sehr harmlos auftretendes Argentinien im WM-Finale von New York/New Jersey in die Verlängerung gerettet. In dieser gerieten Messi und Co. in Unterzahl allerdings noch mehr unter Druck und in der 106. Minute war es schließlich Ferran Torres vorbehalten, das 1:0-Siegtor für Spanien zu erzielen.
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