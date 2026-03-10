Er wird nicht zum ersten Mal erwähnt: Neuer Name auf der Liste potenzieller Nachfolger von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid aufgetaucht

Pochettino wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Aktuell trainiert der Argentinier die US-amerikanische Nationalmannschaft, die er auch bei der Heim-WM im Sommer betreuen wird. Nach dem Turnier läuft sein Vertrag jedoch aus.

Dass er möglichst bald wieder zum Vereinsfußball zurückkehren möchte, machte Pochettino, der in seiner Karriere unter anderem Tottenham Hotspur, den FC Chelsea und Paris Saint-Germain trainierte, bereits im Dezember deutlich: "Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Natürlich vermisse ich es", sagte. Gleichzeitig betonte er aber: "Ich bin sehr glücklich in den USA, aber denke immer darüber nach, irgendwann zurückzukehren."