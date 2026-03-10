Real Madrid bereitet sich wohl bereits auf eine Zeit nach Alvaro Arbeloa als Trainer vor. Nun ist mit Mauricio Pochettino ein neuer Name als möglicher Nachfolger aufgetaucht. Das berichtet ESPN.
Er wird nicht zum ersten Mal erwähnt: Neuer Name auf der Liste potenzieller Nachfolger von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid aufgetaucht
Pochettino wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Aktuell trainiert der Argentinier die US-amerikanische Nationalmannschaft, die er auch bei der Heim-WM im Sommer betreuen wird. Nach dem Turnier läuft sein Vertrag jedoch aus.
Dass er möglichst bald wieder zum Vereinsfußball zurückkehren möchte, machte Pochettino, der in seiner Karriere unter anderem Tottenham Hotspur, den FC Chelsea und Paris Saint-Germain trainierte, bereits im Dezember deutlich: "Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Natürlich vermisse ich es", sagte. Gleichzeitig betonte er aber: "Ich bin sehr glücklich in den USA, aber denke immer darüber nach, irgendwann zurückzukehren."
Nachfolge bei Real Madrid: Auch der Name Allegri fiel
Arbeloa hatte kurz nach dem Jahreswechsel bei Real Madrid von Xabi Alonso übernommen, konnte bislang jedoch noch nicht die hohen Erwartungen erfüllen. Nach dem peinlichen Pokal-Aus in Albacete und zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Liga liegt Real nun wieder vier Punkte hinter dem FC Barcelona. Präsident Florentino Perez sei daher offenbar nicht überzeugt und einem Trainerwechsel im Sommer nicht abgeneigt.
Zuletzt war bereits über Milan-Trainer Massimiliano Allegri als potenziellen Nachfolger berichtet worden. Er erteilte den Blancos jedoch öffentlich eine Absage: "Ich bin glücklich bei Milan und habe außerdem noch einen Vertrag bis 2027", sagte der 58-Jährige dahingehend während einer Pressekonferenz.
Maurizio Pochettinos Stationen als Trainer
- (2024 - heute) USA
- (2023 - 2024) Chelsea
- (2021 - 2022) PSG
- (2014 - 2019) Tottenham
- (2013 - 2014) Southampton
- (2009 - 2012) Espanyol
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".