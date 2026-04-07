Die Welt des Hansi Flick könnte so einfach sein. Die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid gewann sein FC Barcelona - ausgerechnet bei Atlético. Vor dem zweiten von drei Duellen binnen zehn Tagen spricht viel dafür, dass dem FC Barcelona ein erneuter Erfolg in der Champions League gelingen kann: Da wäre die irre Torquote oder eine beeindruckende Heimbilanz. Doch da ist auch sein größter Star, Lamine Yamal - der launische Hochbegabte, der dieser Tage für Wirbel sorgt.
"Er wird besser drauf sein": Hansi Flick hat vor dem Kracher gegen Atletico eine klare Prognose zum schlecht gelaunten Lamine Yamal
Nach dem hochverdienten 2:1 in der spanischen LaLiga lamentierte der 18-Jährige wütend, verweigerte Flick den Handschlag und stapfte frustriert in die Katakomben. Die spanischen Medien rätselten: Was ist bloß vorgefallen? Zwei Tage später folgte eine wenig tiefgreifende Erkenntnis. "Nur Lamine Yamal weiß, was ihn so sehr beschäftigte", hieß es etwa bei DAZN. Mundo Deportivo mutmaßte derweil, dass es einen Zwist mit dem Torwarttrainer Ramon de la Fuente gegeben habe.
Flick hatte da längst versucht zu deeskalieren und versprach: "Die Champions League ist sehr wichtig. Er wird besser drauf sein." Am Dienstag legte er nach - und nahm den Spanier in Schutz. Er werde Yamal "immer" unterstützen. "Wir müssen aufpassen", mahnte Flick: "Es ist nicht gut, bei allem, was er macht, so viel Rummel zu erzeugen. Er ist ein fantastischer Spieler, aber wir müssen auch sehen, dass er erst 18 Jahre alt ist und jeder von uns manchmal Fehler macht. Ich habe zu ihm gesagt: 'Das kannst du machen, kein Problem, ich werde dich immer beschützen.'"
Er wünsche sich, dass Yamal auf dem Platz zeige, "dass er ein großartiger Spieler ist und einer der besten, vielleicht sogar der beste Spieler der Zukunft sein wird". Die Gelassenheit, mit der Flick die schwankenden Launen seines jungen Teams moderiert, ist einer seiner Erfolgsgründe.
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FC Barcelona marschiert in LaLiga Richtung Titel
Sportlich rollt seine Tormaschine ohnehin unaufhaltsam. 301 Treffer schoss sein Team in 107 Spielen, seit Flick im Amt ist, knapp drei Tore pro Spiel. Daran hat auch Yamal entscheidenden Anteil, 37 Torbeteiligungen in 41 Einsätzen stehen in der aktuellen Saison zu Buche. In der spanischen Liga ist dem Meister die erfolgreich Titelverteidigung allmählich gewiss.
Und international? War Barcelona im Vorjahr in denkwürdigen Duellen an Inter Mailand im Halbfinale gescheitert (3:3 und 3:4 n.V.). Nun soll der Weg für Flick zunächst über Atletico ins Endspiel nach Budapest führen. Als ein "fantastisches Team" mit "einem der besten Trainer der Welt" bezeichnete der 61-Jährige Atletico und Coach Diego Simeone. Dieser warnte Flick beim Handshake am Samstagabend bereits: "Du musst zurückkommen."
Nach 14 Siegen aus 14 Spielen seit der Rückkehr ins renovierte Camp Nou soll Flick sein Team laut spanischen Medien bereits angewiesen haben, schon vor dem Rückspiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) für klare Verhältnisse zu sorgen. Yamals Laune würde das jedenfalls steigern.