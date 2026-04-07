"Er wird besser drauf sein": Hansi Flick hat vor dem Kracher gegen Atletico eine klare Prognose zum schlecht gelaunten Lamine Yamal

Nach dem hochverdienten 2:1 in der spanischen LaLiga lamentierte der 18-Jährige wütend, verweigerte Flick den Handschlag und stapfte frustriert in die Katakomben. Die spanischen Medien rätselten: Was ist bloß vorgefallen? Zwei Tage später folgte eine wenig tiefgreifende Erkenntnis. "Nur Lamine Yamal weiß, was ihn so sehr beschäftigte", hieß es etwa bei DAZN. Mundo Deportivo mutmaßte derweil, dass es einen Zwist mit dem Torwarttrainer Ramon de la Fuente gegeben habe.

Flick hatte da längst versucht zu deeskalieren und versprach: "Die Champions League ist sehr wichtig. Er wird besser drauf sein." Am Dienstag legte er nach - und nahm den Spanier in Schutz. Er werde Yamal "immer" unterstützen. "Wir müssen aufpassen", mahnte Flick: "Es ist nicht gut, bei allem, was er macht, so viel Rummel zu erzeugen. Er ist ein fantastischer Spieler, aber wir müssen auch sehen, dass er erst 18 Jahre alt ist und jeder von uns manchmal Fehler macht. Ich habe zu ihm gesagt: 'Das kannst du machen, kein Problem, ich werde dich immer beschützen.'"

Er wünsche sich, dass Yamal auf dem Platz zeige, "dass er ein großartiger Spieler ist und einer der besten, vielleicht sogar der beste Spieler der Zukunft sein wird". Die Gelassenheit, mit der Flick die schwankenden Launen seines jungen Teams moderiert, ist einer seiner Erfolgsgründe.