"Er will sicher bleiben": Wunschspieler von Hansi Flick hat offenbar kein Interesse an Transfer zum FC Barcelona

Alessandro Bastoni von Inter Mailand ist angeblich der Wunschspieler von Barcelonas Trainer Hansi Flick. Der Italiener wird aber bei den Nerazzurri bleiben, beteuert sein Berater. Bastoni war in den vergangenen Wochen immer wieder mit Barca in Verbindung gebracht worden. Bei den Katalanen soll sich vor allem Trainer Hansi Flick für die Verpflichtung des Innenverteidigers stark gemacht haben - doch aus dem Deal wird aller Voraussicht nach nichts.
Das erzählte der Bastoni-Berater Tullio Tinti, der am Mittwochmorgen Gespräche mit der Inter-Führung führte.