"Er will sicher bleiben": Wunschspieler von Hansi Flick hat offenbar kein Interesse an Transfer zum FC Barcelona

"Wir sind hier nicht zusammengekommen, um über Bastoni zu sprechen", sagte Tinti Sky Sport Italia. "Er ist ein Inter-Spieler und hat noch zwei Jahre Vertrag. Er will diesen Vertrag erfüllen, denn er ist glücklich bei Inter. Es gab bislang überhaupt keine Probleme", bekräftigte er.

Und um es noch einmal zu verdeutlichen, ergänzte er: "Er wird sicher bei Inter bleiben." Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass ein Wechsel für die Zukunft nicht ausgeschlossen sei: "Ein Spieler wie Bastoni zieht immer das Interesse der Top-Klubs auf sich. Aber das ist jetzt kein Thema. Man weiß nie, was im Leben passiert, doch aktuell ist er extrem glücklich hier."