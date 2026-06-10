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Hansi FlickGetty Images
Daniel Buse

"Er will sicher bleiben": Wunschspieler von Hansi Flick hat offenbar kein Interesse an Transfer zum FC Barcelona

La Liga
FC Barcelona
A. Bastoni
H. Flick
Inter Mailand
Italien Serie A

Der Berater des Innenverteidigers zerstört Barcas Hoffnungen auf einen Transfer mit klaren Worten.

Alessandro Bastoni von Inter Mailand ist angeblich der Wunschspieler von Barcelonas Trainer Hansi Flick. Der Italiener wird aber bei den Nerazzurri bleiben, beteuert sein Berater. Bastoni war in den vergangenen Wochen immer wieder mit Barca in Verbindung gebracht worden. Bei den Katalanen soll sich vor allem Trainer Hansi Flick für die Verpflichtung des Innenverteidigers stark gemacht haben - doch aus dem Deal wird aller Voraussicht nach nichts. 

Das erzählte der Bastoni-Berater Tullio Tinti, der am Mittwochmorgen Gespräche mit der Inter-Führung führte. 

  • Bastoni-Berater: "Er will diesen Vertrag erfüllen"

    "Wir sind hier nicht zusammengekommen, um über Bastoni zu sprechen", sagte Tinti Sky Sport Italia. "Er ist ein Inter-Spieler und hat noch zwei Jahre Vertrag. Er will diesen Vertrag erfüllen, denn er ist glücklich bei Inter. Es gab bislang überhaupt keine Probleme", bekräftigte er. 

    Und um es noch einmal zu verdeutlichen, ergänzte er: "Er wird sicher bei Inter bleiben." Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass ein Wechsel für die Zukunft nicht ausgeschlossen sei: "Ein Spieler wie Bastoni zieht immer das Interesse der Top-Klubs auf sich. Aber das ist jetzt kein Thema. Man weiß nie, was im Leben passiert, doch aktuell ist er extrem glücklich hier." 

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Bastoni leitet WM-Aus Italiens unfreiwillig ein

    Barca sucht immer noch nach einem Innenverteidiger, der langfristig an der Seite von Pau Cubarsi spielen kann. Mit seinen 27 Jahren verfügt Bastoni über die nötige internationale Erfahrung und hat noch einige Jahre auf höchstem Niveau vor sich. 

    Inter sicherte sich 2018 seine Dienste, indem 40 Millionen Euro Ablöse an Atalanta gezahlt wurden. In der Saison 2018/19 lief Bastoni auf Leihbasis für Parma auf. 

    Für Italien absolvierte der Defensivmann bislang 43 Länderspiele - und wurde im Playoff-Finale in der WM-Qualifikation zum Sündenbock, denn seine Notbremse gegen Bosnien, die mit einem Platzverweis bestraft wurde, ließ das Spiel kippen. Im Elfmeterschießen unterlagen die Azzurri dem Außenseiter, der nun an der WM teilnimmt, während Italien erneut nur die Zuschauerrolle bleibt. 

  • Die Saison 2025/26 von Alessandro Bastoni bei Inter Mailand:

    • Spiele: 40
    • Einsatzminuten: 3197
    • Tore: 2
    • Assists: 6

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.