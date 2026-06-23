Er will offenbar unbedingt wechseln: Schnappen sich Xabi Alonso und der FC Chelsea einen Ex-Bundesliga-Star?

Berichte über einen bevorstehenden Abgang des ehemaligen Spielers des VfL Wolfsburg machen schon seit einigen Wochen die Runde. Obwohl sein Vertrag noch bis zum 30. Juni 2029 läuft, dürfte es für Palace schwierig werden, ihn über den Sommer hinaus im Verein zu halten.

Demnach hegt Lacroix schon länger den Wunsch, sich in der Champions League beweisen zu dürfen - mit den Eagles würde er in der kommenden Spielzeit als amtierender Conference-League-Sieger jedoch lediglich in der Europa League partizipieren.

Zwar kann auch der FC Chelsea in Folge einer desaströsen Saison 2025/26 im nächsten Jahr keinen internationalen Fußball bieten, die Chancen auf eine Teilnahme an der Königsklasse stehen insbesondere nach der Berufung von Xabi Alonso zum neuen Cheftrainer aber deutlich besser als bei Palace.