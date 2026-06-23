Wie The Athletic schreibt, denken die Londoner über einen Transfer von Verteidiger Maxence Lacroix von Premier-League-Konkurrent Crystal Palace nach.
Er will offenbar unbedingt wechseln: Schnappen sich Xabi Alonso und der FC Chelsea einen Ex-Bundesliga-Star?
Berichte über einen bevorstehenden Abgang des ehemaligen Spielers des VfL Wolfsburg machen schon seit einigen Wochen die Runde. Obwohl sein Vertrag noch bis zum 30. Juni 2029 läuft, dürfte es für Palace schwierig werden, ihn über den Sommer hinaus im Verein zu halten.
Demnach hegt Lacroix schon länger den Wunsch, sich in der Champions League beweisen zu dürfen - mit den Eagles würde er in der kommenden Spielzeit als amtierender Conference-League-Sieger jedoch lediglich in der Europa League partizipieren.
Zwar kann auch der FC Chelsea in Folge einer desaströsen Saison 2025/26 im nächsten Jahr keinen internationalen Fußball bieten, die Chancen auf eine Teilnahme an der Königsklasse stehen insbesondere nach der Berufung von Xabi Alonso zum neuen Cheftrainer aber deutlich besser als bei Palace.
Muss der FC Chelsea 40 Millionen Euro auf den Tisch legen?
Grundsätzlich sollen sich die Eagles bezüglich eines Verkaufes nicht querstellen, ein interessierter Klub müsste allerdings eine entsprechende Ablösesumme entrichten. Demnach würde man sich ab einer Summe in Höhe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen.
Lacroix wechselte 2024 für 18 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Crystal Palace, nachdem er zuvor in der Jugend des FC Sochaux ausgebildet wurde. Mit Frankreich nimmt der 26-Jährige derzeit an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teil. Dort kam er jedoch noch nicht zum Einsatz.
Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.