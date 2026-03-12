Joshua Zirkzee steht bei Manchester United offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, erwäge der Angreifer einen Abschied von den Red Devils im kommenden Sommer. Der 24-Jährige ist mit seiner Rolle im Team unzufrieden und soll sich aufgrund der geringen Einsatzzeiten zunehmend mit einem Wechsel beschäftigen.
Er will mehr Spielzeit: Ehemaliges Juwel des FC Bayern plant Sommer-Wechsel
Zirkzee war erst im Sommer 2024 vom italienischen Erstligisten Bologna nach Manchester gewechselt. United zahlte damals über 40 Millionen Euro für den ehemaligen Nachwuchsspieler des FC Bayern München, der dem deutschen Rekordmeister mit seinem Wechsel aufgrund einer horrenden Weiterverkaufsbeteiligung 20 Millionen Euro in die Kassen spülte. Die Erwartungen an den Offensivspieler waren entsprechend groß, doch bislang konnte er sich im Old Trafford nicht nachhaltig durchsetzen.
In der laufenden Premier-League-Saison kam der Niederländer nur selten von Beginn an zum Einsatz. Er stand lediglich viermal in der Startelf und erzielte in 18 Ligaeinsätzen zwei Tore. Meist musste er sich mit Jokerrollen zufriedengeben oder blieb komplett auf der Ersatzbank. Unter dem aktuellen Trainerstab erhält der Stürmer kaum noch Spielzeit.
Winter-Wechsel von Zirkzee scheiterte an Manchester United
Bereits im Winter-Transferfenster soll Zirkzee laut The Sun einen Wechsel in Betracht gezogen haben, um mehr Einsatzminuten zu sammeln. Ein möglicher Abgang kam jedoch nicht zustande, da die Vereinsführung entsprechende Gespräche stoppte. Mehrere Klubs aus der Serie A – darunter Juventus und die AS Roma – sollen sich zuvor nach seiner Situation erkundigt haben.
Im Sommer könnte sich diese nun grundlegend verändern. Manchester United plant offenbar weitere Veränderungen im Kader, um diesen Champions-League-tauglich zu machen. Ein Verkauf Zirkzees könnte zusätzliche Einnahmen generieren und dem Klub finanziellen Spielraum verschaffen. United plant dem Vernehmen nach einen spektakulären Transfer-Doppelschlag, um Elliot Anderson und Morgan Gibbs-White von Nottinhgham Forest zu holen. Kostenpunkt: Um die 200 Millionen Euro.
Für den niederländischen Nationalspieler steht derweil vor allem eines im Vordergrund: regelmäßige Spielpraxis. Sollte sich seine Situation in Manchester nicht verbessern, dürfte ein Wechsel im Sommer zu einer realistischen Option werden. Eine Rückkehr nach Italien gilt dabei weiterhin als mögliches Szenario.
Die Zahlen von Joshua Zirkzee bei Manchester United:
- Spiele: 69
- Tore: 9
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 5
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.