Er will mehr Spielzeit: Ehemaliges Juwel des FC Bayern plant Sommer-Wechsel

Bereits im Winter-Transferfenster soll Zirkzee laut The Sun einen Wechsel in Betracht gezogen haben, um mehr Einsatzminuten zu sammeln. Ein möglicher Abgang kam jedoch nicht zustande, da die Vereinsführung entsprechende Gespräche stoppte. Mehrere Klubs aus der Serie A – darunter Juventus und die AS Roma – sollen sich zuvor nach seiner Situation erkundigt haben.

Im Sommer könnte sich diese nun grundlegend verändern. Manchester United plant offenbar weitere Veränderungen im Kader, um diesen Champions-League-tauglich zu machen. Ein Verkauf Zirkzees könnte zusätzliche Einnahmen generieren und dem Klub finanziellen Spielraum verschaffen. United plant dem Vernehmen nach einen spektakulären Transfer-Doppelschlag, um Elliot Anderson und Morgan Gibbs-White von Nottinhgham Forest zu holen. Kostenpunkt: Um die 200 Millionen Euro.

Für den niederländischen Nationalspieler steht derweil vor allem eines im Vordergrund: regelmäßige Spielpraxis. Sollte sich seine Situation in Manchester nicht verbessern, dürfte ein Wechsel im Sommer zu einer realistischen Option werden. Eine Rückkehr nach Italien gilt dabei weiterhin als mögliches Szenario.