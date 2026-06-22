Mitten in der Weltmeisterschaft sorgt der marokkanische Nationalspieler Noussair Mazraoui für Aufsehen. Wie der Außenverteidiger andeutete, steht ein sofortiger Abschied vom Profifußball im Raum. "Ich könnte nach der Weltmeisterschaft meine Karriere beenden. Das Leben ist kurz. Ich möchte den Koran auswendig lernen und eines Tages Imam einer Moschee werden", sagte der 28-jährige Ex-Profi des FC Bayern München.
Er will Imam einer Moschee werden! Ex-Star des FC Bayern München denkt mit 28 Jahren öffentlich über Karriereende nach
Der Grund für diese Überlegungen liegt in der tiefen religiösen Verwurzelung des gebürtigen Niederländers, der aktuell noch bis 2028 bei Manchester United unter Vertrag steht. Seine Hingabe zum Islam lebte der Verteidiger bereits während seiner gesamten Profikarriere stets vor.
Während des Fastenmonats Ramadan zog er die strikten Vorgaben - vom Beginn der Morgendämmerung bis zum Einbruch des Sonnenuntergangs keinerlei Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen - trotz der körperlichen Belastungen im europäischen Spitzenfußball konsequent durch.
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Mazraoui spielte einst beim FC Bayern
Der sportliche Werdegang Mazraouis war in den vergangenen Jahren von ständigen Veränderungen geprägt. Im Sommer 2022 wechselte der Abwehrspieler noch ablösefrei von seinem Ausbildungsverein Ajax Amsterdam zum FC Bayern. In München verbrachte er zwei wechselhafte Spielzeiten, in denen er insgesamt 55 Pflichtspiele absolvierte und im Jahr 2023 die Deutsche Meisterschaft feierte.
So richtig glücklich wurde er bei Bayern jedoch nie. Immer wieder warfen ihn kleinere Verletzungen zurück, zudem sorgten auch politische Meinungsäußerungen abseits des Rasens für interne Spannungen. Im Sommer 2024 folgte schließlich die Trennung: ManUnited schlug zu und überwies eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister.
Mazraoui selbst blickte damals ohne große Wehmut auf seine Zeit in Deutschland zurück und erklärte: "Nach zwei Spielzeiten bei den Bayern brauchte ich einen nächsten Schritt, und zwar aus einer Reihe von Gründen. Ich habe mich dort wohlgefühlt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich woanders wohler fühlen könnte. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum ich zu einem solchen Verein gehe."
Marokko bei WM vorzeitig im Sechzehntelfinale
Bevor sich Mazraoui mit seiner Zukunft final auseinandersetzt, steht das Tagesgeschäft bei der WM im Vordergrund. Die marokkanische Nationalmannschaft trotzte zum Auftakt Brasilien ein 1:1 ab. Im zweiten Gruppenspiel feierten die Löwen vom Atlas durch ein verdientes 1:0 gegen Schottland den ersten dreifachen Punktgewinn.
Am 25. Juni steht nun das abschließende Vorrundenspiel gegen den Außenseiter aus Haiti an. Während der kommende Gegner nach zwei Niederlagen bereits vorzeitig die Segel streichen musste, hat Marokko das Ticket für das Sechzehntelfinale schon vor dem Anpfiff sicher in der Tasche.