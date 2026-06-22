Er will Imam einer Moschee werden! Ex-Star des FC Bayern München denkt mit 28 Jahren öffentlich über Karriereende nach

Der sportliche Werdegang Mazraouis war in den vergangenen Jahren von ständigen Veränderungen geprägt. Im Sommer 2022 wechselte der Abwehrspieler noch ablösefrei von seinem Ausbildungsverein Ajax Amsterdam zum FC Bayern. In München verbrachte er zwei wechselhafte Spielzeiten, in denen er insgesamt 55 Pflichtspiele absolvierte und im Jahr 2023 die Deutsche Meisterschaft feierte.

So richtig glücklich wurde er bei Bayern jedoch nie. Immer wieder warfen ihn kleinere Verletzungen zurück, zudem sorgten auch politische Meinungsäußerungen abseits des Rasens für interne Spannungen. Im Sommer 2024 folgte schließlich die Trennung: ManUnited schlug zu und überwies eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister.

Mazraoui selbst blickte damals ohne große Wehmut auf seine Zeit in Deutschland zurück und erklärte: "Nach zwei Spielzeiten bei den Bayern brauchte ich einen nächsten Schritt, und zwar aus einer Reihe von Gründen. Ich habe mich dort wohlgefühlt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich woanders wohler fühlen könnte. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum ich zu einem solchen Verein gehe."