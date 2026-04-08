Er will bei der WM das DFB-Team ärgern: Sucht der FC Liverpool den Nachfolger für Mohamed Salah in der Bundesliga?

Liverpooler Scouts sollen Ende März vor Ort gewesen sein, als Toure im Stadion von Reds-Stadtrivale FC Everton mit der Elfenbeinküste ein Testspiel gegen Schottland (1:0) bestritt. Dabei habe der 20-Jährige die Späher insbesondere mit seinem Durchsetzungsvermögen und seiner physischen Widerstandsfähigkeit überzeugt.
Die größte Stärke des Hoffenheimers ist sicherlich seine überragende Geschwindigkeit, von der sich Liverpool wohl schon mehrfach live vor Ort überzeugt hat. Scouts der Reds schauen laut Sport Bild derzeit beinahe wöchentlich bei Spielen von Toure vorbei, um ihn unter die Lupe zu nehmen.
Toure, im Februar 2025 von Hammarby IF aus Schweden nach Hoffenheim gewechselt, ist bei der TSG diese Saison einer der Shootingstars der Bundesliga. In wettbewerbsübergreifend bisher 26 Einsätzen sind dem Außenbahnflitzer bereits elf Assists gelungen, zweimal traf er zudem selbst. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2029, bei einem Transfer im Sommer müsste Liverpool dem Vernehmen nach um die 40 Millionen Euro Ablöse in die Hand nehmen.