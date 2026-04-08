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Oliver Maywurm

Er will bei der WM das DFB-Team ärgern: Sucht der FC Liverpool den Nachfolger für Mohamed Salah in der Bundesliga?

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Mohamed Salah wird den FC Liverpool verlassen. Neben Yan Diomande ist für die Nachfolge offenbar ein weiteres Bundesliga-Talent Thema.

Offensivspieler Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim ist offenbar heißes Thema beim FC Liverpool.

Einem Bericht der Sport Bild zufolge gehört Toure beim englischen Meister zu den Top-Kandidaten, die man auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer abwandernden Superstar Mohamed Salah auf dem Zettel hat.

  • FC Liverpool beobachtet Bazoumana Toure offenbar beinahe wöchentlich

    Liverpooler Scouts sollen Ende März vor Ort gewesen sein, als Toure im Stadion von Reds-Stadtrivale FC Everton mit der Elfenbeinküste ein Testspiel gegen Schottland (1:0) bestritt. Dabei habe der 20-Jährige die Späher insbesondere mit seinem Durchsetzungsvermögen und seiner physischen Widerstandsfähigkeit überzeugt.

    Die größte Stärke des Hoffenheimers ist sicherlich seine überragende Geschwindigkeit, von der sich Liverpool wohl schon mehrfach live vor Ort überzeugt hat. Scouts der Reds schauen laut Sport Bild derzeit beinahe wöchentlich bei Spielen von Toure vorbei, um ihn unter die Lupe zu nehmen.

    Toure, im Februar 2025 von Hammarby IF aus Schweden nach Hoffenheim gewechselt, ist bei der TSG diese Saison einer der Shootingstars der Bundesliga. In wettbewerbsübergreifend bisher 26 Einsätzen sind dem Außenbahnflitzer bereits elf Assists gelungen, zweimal traf er zudem selbst. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2029, bei einem Transfer im Sommer müsste Liverpool dem Vernehmen nach um die 40 Millionen Euro Ablöse in die Hand nehmen.

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  • TSG Hoffenheim v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    FC Liverpool: 40 Millionen Euro für Bazoumana Toure statt 100 Millionen Euro für Yan Diomande?

    Damit wäre Toure deutlich günstiger als sein ivorischer Landsmann Yan Diomande von RB Leipzig. Der 19-Jährige träumte bereits öffentlich von einem Wechsel an die Anfield Road, das Interesse soll auf Gegenseitigkeit beruhen. Allerdings wäre Leipzig wohl erst ab Angeboten in Höhe von um die 100 Millionen Euro zu einem Verkauf Diomandes bereit, der beim Testspiel der Elfenbeinküste gegen Schottland wegen einer Schulterverletzung passen musste.

    Zudem würde Toure als Linksfuß, der von rechten Außenbahn kommend mit seiner enormen Schnelligkeit nach innen ziehen und Torgefahr erzeugen kann, besser in das Profil eines Salah-Nachfolgers passen. Wie verkaufsbereit Hoffenheim im Sommer ist, hängt indes auch davon ab, ob sich die TSG für die Champions League qualifizieren kann. Sollte das dem aktuellen Tabellenfünften nicht gelingen, dürfte man stärker darauf aus sein, das Tafelsilber um Toure oder Stürmer Fisnik Asllani lukrativ zu verkaufen.

    Seinen Marktwert könnte Toure bei der WM im Sommer noch weiter in die Höhe schrauben. Mit der Elfenbeinküste trifft er dabei in der Gruppenphase unter anderem auf Deutschland, weitere Vorrundengegner sind Ecuador und Curacao. Bislang hat der Hoffenheimer, der vor einigen Wochen auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde und zudem beim FC Arsenal oder Manchester United ebenfalls Interesse wecken soll, fünf Länderspiele (zwei Tore) absolviert. Beim Afrika-Cup rund um den Jahreswechsel war er kein Stammspieler, konnte jedoch in drei Kurzeinsätzen als Joker überzeugen und traf zweimal.

  • Salah-Ersatz: FC Liverpool soll auch von Bayerns Michael Olise träumen

    In Liverpool ist derweil seit Ende März klar, dass man im Sommer einen Ersatz für Salah benötigt. "Leider ist der Tag nun gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen", hatte der 33-jährige Ägypter vor kurzem seinen nahenden Abschied verkündet.

    Eigentlich hatte Salah seinen Vertrag im April vergangenen Jahres um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Nach einigen Querelen in der laufenden Saison, die mittlerweile ausgeräumt sind, wird der Torjäger die Reds nun aber doch schon ein Jahr früher verlassen.

    Als Top-Lösung für das Salah-Erbe soll Liverpool Bayern Münchens Michael Olise im Auge haben, den auch Vereinsikone Steven Gerrard seinem Herzensklub jüngst ans Herz legte. Die Engländer wären angeblich bereit, satte 200 Millionen Euro Ablöse für Olise zu bieten - Bayern wird einen seiner wichtigsten Spieler aber trotzdem keinesfalls ziehen lassen, wie Sportvorstand Max Eberl zuletzt unterstrich.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Bazoumana Toure: Seine bisherigen Länderspiele für die Elfenbeinküste


    Datum

    Wettbewerb

    Spiel

    Einsatzzeit

    10. Oktober 2025

    WM-Qualifikation

    Seychellen vs. Elfenbeinküste 0:7 (1 Assist)

    89 Minuten

    31. Dezember 2025

    Afrika-Cup

    Elfenbeinküste vs. Gabun 3:2 (1 Tor)

    22 Minuten

    6. Januar 2026

    Afrika-Cup

    Elfenbeinküste vs. Burkina Faso 3:0 (1 Tor)

    15 Minuten

    10. Januar 2026

    Afrika-Cup

    Elfenbeinküste vs. Ägypten 2:3

    1 Minute

    31. März 2026

    Testspiel

    Schottland vs. Elfenbeinküste 0:1

    90 Minuten


Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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