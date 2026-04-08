Er will bei der WM das DFB-Team ärgern: Sucht der FC Liverpool den Nachfolger für Mohamed Salah in der Bundesliga?

Damit wäre Toure deutlich günstiger als sein ivorischer Landsmann Yan Diomande von RB Leipzig. Der 19-Jährige träumte bereits öffentlich von einem Wechsel an die Anfield Road, das Interesse soll auf Gegenseitigkeit beruhen. Allerdings wäre Leipzig wohl erst ab Angeboten in Höhe von um die 100 Millionen Euro zu einem Verkauf Diomandes bereit, der beim Testspiel der Elfenbeinküste gegen Schottland wegen einer Schulterverletzung passen musste.

Zudem würde Toure als Linksfuß, der von rechten Außenbahn kommend mit seiner enormen Schnelligkeit nach innen ziehen und Torgefahr erzeugen kann, besser in das Profil eines Salah-Nachfolgers passen. Wie verkaufsbereit Hoffenheim im Sommer ist, hängt indes auch davon ab, ob sich die TSG für die Champions League qualifizieren kann. Sollte das dem aktuellen Tabellenfünften nicht gelingen, dürfte man stärker darauf aus sein, das Tafelsilber um Toure oder Stürmer Fisnik Asllani lukrativ zu verkaufen.

Seinen Marktwert könnte Toure bei der WM im Sommer noch weiter in die Höhe schrauben. Mit der Elfenbeinküste trifft er dabei in der Gruppenphase unter anderem auf Deutschland, weitere Vorrundengegner sind Ecuador und Curacao. Bislang hat der Hoffenheimer, der vor einigen Wochen auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde und zudem beim FC Arsenal oder Manchester United ebenfalls Interesse wecken soll, fünf Länderspiele (zwei Tore) absolviert. Beim Afrika-Cup rund um den Jahreswechsel war er kein Stammspieler, konnte jedoch in drei Kurzeinsätzen als Joker überzeugen und traf zweimal.