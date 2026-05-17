"Er weiß Bescheid!" FC Bayern München möchte Star trotz Vertrags bis 2030 im Sommer loswerden

"Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte Freund nach Bayerns 5:1-Sieg zum Bundesliga-Abschluss gegen den 1. FC Köln am Samstag laut Sport1.

Neben Manuel Neuer und Sven Ulreich, die jüngst ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert haben, sowie dem mittelfristigen Neuer-Nachfolger Jonas Urbig, sei kein Platz für Nübel: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan", so Freund.