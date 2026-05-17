Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat bestätigt, dass der noch bis Ende Juni an den VfB Stuttgart verliehene Torhüter Alexander Nübel keine Zukunft beim FCB hat.
"Er weiß Bescheid!" FC Bayern München möchte Star trotz Vertrags bis 2030 im Sommer loswerden
Bayern setzt auf Neuer, Urbig und Ulreich
"Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte Freund nach Bayerns 5:1-Sieg zum Bundesliga-Abschluss gegen den 1. FC Köln am Samstag laut Sport1.
Neben Manuel Neuer und Sven Ulreich, die jüngst ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert haben, sowie dem mittelfristigen Neuer-Nachfolger Jonas Urbig, sei kein Platz für Nübel: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan", so Freund.
Nübel noch bis 2030 bei Bayern unter Vertrag
Zwar besitzt Nübel bei Bayern einen noch bis 2030 gültigen Vertrag. Schon seit längerem zeichnete sich allerdings ab, dass der 29-Jährige nicht mehr an die Säbener Straße zurückkehren wird. Der VfB würde Nübel zwar gerne fest verpflichten, kann sich das finanziell aber wohl nicht leisten. Dementsprechend offen ist die Zukunft des dreimaligen deutschen Nationalspielers.
Bayern hatte Nübel 2020 vom FC Schalke verpflichtet, seither hat der Keeper aber lediglich vier Pflichtspiele für den FCB absolviert. Von 2021 bis 2023 war Nübel an die AS Monaco verliehen, seit 2023 dann nach Stuttgart.