Bei Real Madrid ist mit Jon Martin von Real Sociedad ein neuer Name auf der Shortlist der für die Königlichen interessanten Innenverteidiger aufgetaucht. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.
Er weckt europaweit Interesse: Real Madrid jagt angeblich 19-jähriges Supertalent aus Spanien
Die Blancos hätten den 19-Jährigen ins Auge gefasst, weil er zum einen sofort Stabilität geben könnte und auch langfristiges Potenzial biete.
Allerdings sei Real keineswegs der einzige Klub, der an Martin dran ist. Interesse soll auch über die Grenzen hinaus bestehen. Konkrete Vereinsnamen werden im Bericht jedoch nicht genannt.
Martin gilt als besonders großes Talent: Er ist kopfballstark und noch entwicklungsfähig. Neben seiner defensiven Stabilität bringt er auch bei Standardsituationen Gefahr mit.
Bei Real Sociedad ist Martin unangefochtener Stammspieler und absolvierte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 25 Pflichtspiele. Sein Vertrag bei den Basken läuft bis 2031. Zudem ist er viermaliger spanischer U21-Nationalspieler.
Real Madrid droht im Sommer Abgang zweier Innenverteidiger
Real Madrid ist in der Innenverteidigung zwar grundsätzlich gut aufgestellt, unter anderem mit Antonio Rüdiger, Eder Militao, Dean Huijsen, Raul Asencio und David Alaba. Allerdings ist gerade diese Position beim Team von Trainer Alvaro Arbeloa sehr verletzungsanfällig: Militao, Rüdiger und Alaba verpassten in der laufenden Saison bereits große Teile aufgrund von Blessuren. Rüdiger und Alaba könnten die Madrilenen zudem im Sommer wegen ihrer auslaufenden Verträge verlassen.
Als heißer Kandidat für die Innenverteidigung gilt weiterhin Ibrahima Konate (FC Liverpool). In der Vergangenheit wurden auch William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) gehandelt.
Jon Martin: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 25
- Tore: 1
- Vorlagen: 0
- Einsatzminuten: 2.191
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".