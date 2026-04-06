Er weckt europaweit Interesse: Real Madrid jagt angeblich 19-jähriges Supertalent aus Spanien

Die Blancos hätten den 19-Jährigen ins Auge gefasst, weil er zum einen sofort Stabilität geben könnte und auch langfristiges Potenzial biete.

Allerdings sei Real keineswegs der einzige Klub, der an Martin dran ist. Interesse soll auch über die Grenzen hinaus bestehen. Konkrete Vereinsnamen werden im Bericht jedoch nicht genannt.

Martin gilt als besonders großes Talent: Er ist kopfballstark und noch entwicklungsfähig. Neben seiner defensiven Stabilität bringt er auch bei Standardsituationen Gefahr mit.

Bei Real Sociedad ist Martin unangefochtener Stammspieler und absolvierte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 25 Pflichtspiele. Sein Vertrag bei den Basken läuft bis 2031. Zudem ist er viermaliger spanischer U21-Nationalspieler.