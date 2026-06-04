Unter anderem Eintracht Frankfurt soll Interesse an Lois Openda von Juventus Turin zeigen. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio. Demnach sind auch Nottingham Forest und die AS Monaco am ehemaligen Angreifer von RB Leipzig interessiert. Der bevorzugte Deal aller drei Klubs: Eine Leihe inklusive Kaufoption.
Er wechselte erst vor kurzem für über 40 Millionen! Eintracht Frankfurt interessiert sich wohl für einstigen Bundesligastürmer
Openda war erst vergangenen Sommer von den Sachsen nach Turin verliehen worden. Dann griff eine im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht. Diese war an das sportliche Abschneiden der Alten Dame gekoppelt und wurde aktiviert, als feststand, dass Juve die Saison unter den besten zehn Teams der Serie A beenden wird.
Mitte April machte ein 1:0-Erfolg der Turiner bei Atalanta Bergamo den Deal perfekt. Für Leipzig war das ein wahrer Geldsegen: Man konnte durch den fixen Abgang des 26-jährigen Angreifers, der 2023 vom RC Lens geholt worden war, Einnahmen in Millionenhöhe einplanen. Das Gesamtpaket aus Leihgebühr, fixer Ablöse und Bonuszahlungen spülte RB rund 50 Millionen Euro in die Kassen. Allein die reine Ablösesumme belief sich auf 42,75 Millionen Euro.
- AFP
Openda wird bei Juventus zum Flop
Für Juve entpuppte sich die Liaison mit Openda als Missverständnis. Der wuchtige Stürmer, der einst in der Ligue 1 und der Bundesliga auftrumpfte, kam im italienischen Oberhaus überhaupt nicht in die Gänge. Die nackten Zahlen lesen sich eindeutig: In 34 Pflichtspielen gelangen dem 33-maligen Nationalspieler Belgiens gerade einmal mickrige zwei Treffer.
Der Tiefpunkt folgte im Saisonendspurt: Bei den vergangenen elf Ligaspielen reichte es für Openda lediglich zu einer einzigen, fast schon demütigenden Vier-Minuten-Einwechslung. Klarer kann eine sportliche Degradierung kaum formuliert werden. In Turin hat man den Glauben an Openda längst verloren, weshalb die Kaderplaner trotz des gerade erst finalisierten Millionentransfers bereits wieder nach potenziellen Abnehmern suchen.
Openda war Leistungsträger bei RB Leipzig
Nachdem er in Lens mit 21 Toren in 42 Spielen auf sich aufmerksam gemacht hatte, wechselte er nach nur einer Saison für 40 Millionen Euro nach Leipzig. Dort wurde Openda umgehend zum Leistungsträger.
In insgesamt 93 Pflichtspielen waren ihm starke 41 Treffer gelungen. Zudem bereitete er 18 Tore vor. In Turin ist er nun noch bis 2030 vertraglich gebunden.
Häufig gestellte Fragen
Juventus Turin wurde am 1. November 1897 in der piemontesischen Hauptstadt Turin gegründet.
Juventus Turin ist mehrheitlich im Besitz von EXOR N.V., der Holding der Agnelli-/Elkann-Familie. Die Nachkommen des Fiat-Mitgründers Giovanni Agnelli haben seit 1923 das Sagen über den Verein.
Die Heimstätte von Juve heißt seit 2017 aufgrund eines Namenssponsorings Allianz Stadium (vorher Juventus Stadium).
Das erst in 2011 eröffnete Allianz Stadium hat eine Kapazität von 41.507 Fans.
Juve ist mit 71 Titeln einer der erfolgreichsten Vereine Europas. Unter anderem gewann der Klub zweimal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister, und dreimal den UEFA Cup.
Die meisten Erfolge hatte Juventus aber auf nationaler Ebene. Die Serie A gewann die Alte Dame 36-mal, die Coppa Italia 15-mal und die Supercoppa Italiana 9-mal, in allen drei Wettbewerben ist Juve Rekordsieger.
Alessandro Del Piero ist mit 705 Einsätzen Rekordspieler für Juve, hinter ihm folgt Gianluigi Buffon mit 685 Partien.
Alessandro Del Piero ist nicht nur Rekordspieler, er hat auch die meisten Tore geschossen: 290 sind es an der Zahl.
Die Liste der Weltstars, die in der Vergangenheit für Juve aufgelaufen sind, ist lang. Hier eine kleine Auswahl: Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Michel Platini, Zinedine Zidane, Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro oder Giorgio Chiellini.
Prominente Trainer standen ebenfalls an der Seitenlinie, die erfolgreichsten waren Giovanni Trapattoni (u.a. 6x Serie A, 1x Europapokal der Landesmeister), Marcello Lippi (u.a, 5x Serie A, 1x Champions League) und Massimiliano Allegri (u.a. 5x Serie A, 5x Coppa Italia). Auch Carlo Ancelotti und Andrea Pirlo coachten Juve.
Der wohl bekannteste Spitzname von Juventus Turin ist "La Vecchia Signora" ("die Alte Dame"), auch die "Bianconeri" ("die Schwarz-Weißen") und "Juve" sind gängig.