Er wechselte erst vor kurzem für über 40 Millionen! Eintracht Frankfurt interessiert sich wohl für einstigen Bundesligastürmer

Openda war erst vergangenen Sommer von den Sachsen nach Turin verliehen worden. Dann griff eine im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht. Diese war an das sportliche Abschneiden der Alten Dame gekoppelt und wurde aktiviert, als feststand, dass Juve die Saison unter den besten zehn Teams der Serie A beenden wird.

Mitte April machte ein 1:0-Erfolg der Turiner bei Atalanta Bergamo den Deal perfekt. Für Leipzig war das ein wahrer Geldsegen: Man konnte durch den fixen Abgang des 26-jährigen Angreifers, der 2023 vom RC Lens geholt worden war, Einnahmen in Millionenhöhe einplanen. Das Gesamtpaket aus Leihgebühr, fixer Ablöse und Bonuszahlungen spülte RB rund 50 Millionen Euro in die Kassen. Allein die reine Ablösesumme belief sich auf 42,75 Millionen Euro.