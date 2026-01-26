Bayer Leverkusens millionenschwerer Sommerneuzugang Eliesse Ben Seghir könnte die Bundesliga offenbar nach nur rund fünf Monaten vorübergehend schon wieder verlassen.
Er wartet seit fast einem Jahr auf einen Scorerpunkt: Verlässt ein 32-Millionen-Flop die Bundesliga schon wieder?
Monaco und Leverkusen sprechen wohl über Leihe von Eliesse Ben Seghir
Wie Sky und der kicker übereinstimmend berichten, finden derzeit Gespräche über eine Rückkehr Ben Seghirs zur AS Monaco statt. Der französische Champions-League-Teilnehmer würde den offensiven Mittelfeldspieler demnach gerne ausleihen und Leverkusen sei offen für die Idee, um Ben Seghir mehr Spielpraxis zu ermöglichen.
Ein Problem gibt es dabei jedoch: Aktuell ist noch unklar, wie lange Ben Seghir wegen einer kürzlich erlittenen Sprunggelenksverletzung ausfallen wird. Monaco will hier zunächst Klarheit abwarten, ehe man sich final um eine Rückkehr des marokkanischen Nationalspielers bemühen würde.
- Getty Images Sport
In Leverkusen fand sich Eliesse Ben Seghir bisher nicht zurecht
Ben Seghir war Ende August unter großen Erwartungen nach Leverkusen gewechselt. Satte 32 Millionen Euro Ablöse hatte Bayer nach Monaco überwiesen, der 20-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2030 und sollte einer der Spieler sein, die den Abgang von Florian Wirtz in Richtung FC Liverpool auffangen. "Er wird unserer Offensive zusätzlichen Schub verleihen", freute sich Simon Rolfes, Leverkusens Geschäftsführer Sport, über den Transfer.
Bis dato ist das Ben Seghir allerdings überhaupt nicht gelungen. Bei einigen Startelfeinsätzen zu Beginn wusste der Marokkaner nicht zu überzeugen und fand sich danach fast immer auf der Bank wieder. Seit Ende September stand Ben Seghir lediglich beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim SC Paderborn in der Anfangsformation, ansonsten waren Kurzeinsätze das Höchste der Gefühle. In den Wochen, bevor er Mitte Dezember zum Afrika-Cup aufbrach, kam Ben Seghir dann fast überhaupt nicht mehr zum Zug.
In Monaco könnte man sich von Ben Seghir derweil neue Impulse in einer schwierigen Phase erhoffen, aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg. Bei den Monegassen hatte Ben Seghir einst als 17-Jähriger den Sprung zu den Profis geschafft, war zeitweilen eines der begehrtesten Mittelfeldtalente Europas. Schon in Monaco lief es nach starker erster Halbserie der vergangenen Saison in der Rückrunde dann nicht mehr so gut. Immer häufiger flog er aus der Startelf, seine bis dato letzte direkte Torbeteiligung gelang Ben Seghir vor fast einem Jahr Mitte Februar 2025.
Für Leverkusen kam er bisher wettbewerbsübergreifend auf zwölf Einsätze, blieb jeweils ohne Tor oder Assist.
Eliesse Ben Seghir zurück nach Monaco? Es gibt noch ein Problem
Beim Afrika-Cup kam Ben Seghir zuletzt auf vier Joker-Einsätze für Gastgeber Marokko. Das Turnier endete für die Nordafrikaner bekanntlich mit einem Final-Drama, als man nach vergebenem Elfmeter in der Nachspielzeit inklusive Beinahe-Abbruch schließlich in der Verlängerung Senegal mit 0:1 unterlag.
Ben Seghir stand beim Endspiel nicht im Kader, da er sich im Abschlusstraining vor der Partie am linken Sprunggelenk verletzt hatte. "Er soll erst mal zurückkommen und dann können wir das vernünftig beurteilen", hatte Rolfes laut kicker zur Verletzung des Mittelfeldtalents gesagt. Sollte sich die Blessur als nicht so ernst erweisen, steht Ben Seghir nun vor dem vorübergehenden Abschied aus Leverkusen.
- getty
Eliesse Ben Seghir: Seine bisherigen Profistationen
- 2023 bis 2025: AS Monaco (85 Spiele, 15 Tore)
- seit 2025: Bayer Leverkusen (12 Spiele, 0 Tore)