Er wartet seit fast einem Jahr auf einen Scorerpunkt: Verlässt ein 32-Millionen-Flop die Bundesliga schon wieder?

Ben Seghir war Ende August unter großen Erwartungen nach Leverkusen gewechselt. Satte 32 Millionen Euro Ablöse hatte Bayer nach Monaco überwiesen, der 20-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2030 und sollte einer der Spieler sein, die den Abgang von Florian Wirtz in Richtung FC Liverpool auffangen. "Er wird unserer Offensive zusätzlichen Schub verleihen", freute sich Simon Rolfes, Leverkusens Geschäftsführer Sport, über den Transfer.

Bis dato ist das Ben Seghir allerdings überhaupt nicht gelungen. Bei einigen Startelfeinsätzen zu Beginn wusste der Marokkaner nicht zu überzeugen und fand sich danach fast immer auf der Bank wieder. Seit Ende September stand Ben Seghir lediglich beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim SC Paderborn in der Anfangsformation, ansonsten waren Kurzeinsätze das Höchste der Gefühle. In den Wochen, bevor er Mitte Dezember zum Afrika-Cup aufbrach, kam Ben Seghir dann fast überhaupt nicht mehr zum Zug.

In Monaco könnte man sich von Ben Seghir derweil neue Impulse in einer schwierigen Phase erhoffen, aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg. Bei den Monegassen hatte Ben Seghir einst als 17-Jähriger den Sprung zu den Profis geschafft, war zeitweilen eines der begehrtesten Mittelfeldtalente Europas. Schon in Monaco lief es nach starker erster Halbserie der vergangenen Saison in der Rückrunde dann nicht mehr so gut. Immer häufiger flog er aus der Startelf, seine bis dato letzte direkte Torbeteiligung gelang Ben Seghir vor fast einem Jahr Mitte Februar 2025.

Für Leverkusen kam er bisher wettbewerbsübergreifend auf zwölf Einsätze, blieb jeweils ohne Tor oder Assist.