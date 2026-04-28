Er war zuletzt ein Streitthema bei Julian Nagelsmann: Jürgen Klopp entpuppt sich als Fan von Reservist im DFB-Team

"Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten - auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann", sagte er und erklärte, dass sich der Torjäger mit seinem Wunsch nach einem Stammplatz selbst unter Druck setzen würde: "Von dem her ist es okay für mich, sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen. Wenn er damit selber gut klarkommt, kann er das gerne machen."

Kurz darauf vollzog Nagelsmann eine 180-Grad-Kehrtwende. In der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV entschuldigte er sich für seine Aussagen. "Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch." Die Erkenntnis sei auch aus Gesprächen mit seiner Frau Lena resultiert. Nagelsmann offenbarte zudem, dass er sich "direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe" - und Undav seine Abbitte auch "Gott sei Dank angenommen" hätte.

In der deutschen Offensivreihe werden Kai Havertz und Florian Wirtz gesetzt sein. Besonders Havertz, "der jetzt wieder in Form kommt", sei auch für Klopp ein elementarer Baustein für den Erfolg bei der WM: "Er ist extrem wichtig!"

Auch Jamal Musiala, Nick Woltemade und Leroy Sane dürfen sich gute Chancen auf einen Stammplatz bei der WM in Übersee ausmalen.