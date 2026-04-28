Während Deniz Undav bei Julian Nagelsmann zunächst nur eine Nebenrolle spielt, ist Jürgen Klopp sehr angetan vom Stürmer des VfB Stuttgart. Der frühere Trainer des FC Liverpool und BVB outete sich im Interview mit der Bild-Zeitung als Fan des Torjägers.
Er war zuletzt ein Streitthema bei Julian Nagelsmann: Jürgen Klopp entpuppt sich als Fan von Reservist im DFB-Team
Klopp über Undav: "Ich mag die Art, wie er spielt"
"Er hat sich seinen Erfolg hart erarbeitet", sagte Klopp und betonte: "Ich mag die Art, wie er spielt." Dabei spielte der heutige Head of Global Soccer von Red Bull auf die untypische Laufbahn von Undav an, der nie ein Nachwuchsleistungszetrum besuchte und erst über den SV Meppen den Weg in den Profifußball fand.
Über Union Saint-Gilloise und Brighton & Hove Albion landete er 2024 schließlich beim VfB, wo der inzwischen 29-Jährige regelrecht explodierte und nach einer einjährigen Leihe zum Rekordtransfer der Schwaben avancierte. In der laufenden Spielzeit ist Undav mit 37 Torbeteiligungen (24 Treffern, 13 Assists) der torgefährlichste deutsche Angreifer. Einen Stammplatz bei der WM hat er allerdings nicht.
Stattdessen reicht es nur zu einer Jokerrolle unter Nagelsmann. Rund um das 2:1 gegen Ghana im Zuge des März-Lehrgangs war deshalb eine landesweite Debatte um den Umgang des Bundestrainers mit Undav entfacht. Obwohl der VfB-Angreifer den späten Siegtreffer erzielt hatte, übte der 38-Jährige öffentlich Kritik.
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Nagelsmann bat Undav um Entschuldigung
"Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten - auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann", sagte er und erklärte, dass sich der Torjäger mit seinem Wunsch nach einem Stammplatz selbst unter Druck setzen würde: "Von dem her ist es okay für mich, sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen. Wenn er damit selber gut klarkommt, kann er das gerne machen."
Kurz darauf vollzog Nagelsmann eine 180-Grad-Kehrtwende. In der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV entschuldigte er sich für seine Aussagen. "Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch." Die Erkenntnis sei auch aus Gesprächen mit seiner Frau Lena resultiert. Nagelsmann offenbarte zudem, dass er sich "direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe" - und Undav seine Abbitte auch "Gott sei Dank angenommen" hätte.
In der deutschen Offensivreihe werden Kai Havertz und Florian Wirtz gesetzt sein. Besonders Havertz, "der jetzt wieder in Form kommt", sei auch für Klopp ein elementarer Baustein für den Erfolg bei der WM: "Er ist extrem wichtig!"
Auch Jamal Musiala, Nick Woltemade und Leroy Sane dürfen sich gute Chancen auf einen Stammplatz bei der WM in Übersee ausmalen.
Undav könnte einen Vereinsrekord beim VfB Stuttgart aufstellen
Mit seinen 37 Scorerpunkten rangiert Undav indes auf Platz zwei im ewigen VfB-Ranking. Um die Bestmarke von Mario Gomez aus der Saison 2008/09 laut der Datenbank von Opta mit unglaublichen 35 Toren und sechs Assists einzustellen, fehlen noch vier Torbeteiligungen. Dafür bleiben ihm noch drei Bundesligaspiele und das Pokalfinale gegen den FC Bayern München.
Trägt sich Undav in die Geschichtsbücher ein, würde er ein weiteres Ausrufezeichen in Richtung Vereinsführung im Poker um einen neuen Vertrag setzen. Undav soll ein Gehalt in Rekordhöhe fordern, eine Einigung scheint dennoch wahrscheinlich.
Vereinsrekord beim VfB Stuttgart wackelt: Deniz Undav und Mario Gomez im Vergleich
Saison Spieler Spiele Tore Vorlagen Scorerpunkte (Gesamt) 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37